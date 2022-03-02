وزير الإنتاج الحربي يبحث مع سفير الفلبين أوجه التعاون في مجالات التصنيع

استقبل المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، عز الدين تاجو، سفير جمهورية الفلبين لدى القاهرة، لبحث سبل زيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين وزيادة العلاقات الاقتصادية الثنائية.

جاء ذلك خلال استقبال الوزير «مرسي» لـ«تاجو» بمقر ديوان عام وزراة الإنتاج الحربي.

في بداية اللقاء تم الترحيب بسفير جمهورية الفلبين واستعراض الإمكانيات التكنولوجية والتصنيعية والفنية لشركات الإنتاج الحربي ومجالات التصنيع العسكرية والمدنية التي يمكن التعاون فيها مع الشركات الفلبينية العاملة في مجالات مماثلة.

تطور العلاقات المصرية الفلبينية

وأعرب وزير الدولة للإنتاج الحربي عن تطلعه ليكون لهذا اللقاء دوراً هاما في دعم حجم التبادل التجاري بين البلدين، وأشار الوزير «مرسي» إلى أن العلاقات المصرية - الفلبينية تشهد تطوراً ملحوظاً خاصة في الفترة الأخيرة، مؤكداً على اهتمام وزارة الإنتاج الحربي بالاستفادة من الخبرات الفلبينية في العديد من أوجه التصنيع، مشيراً إلى حرص الوزارة على التعاون مع مختلف الشركات العالمية في مجال نقل وتوطين التكنولوجيات الحديثة بمصر، وذلك في ضوء العمل المتواصل الذي تبذله وزارة الإنتاج الحربي للتماشي مع الخطط والتوجه العام للدولة وتحقيق سياساتها الرامية إلى تطوير وتطويع القدرات والإمكانيات الصناعية والفنية والتكنولوجية المتاحة.

وذلك بما يدعم إستراتيجيات التنمية المستدامة من خلال الاعتماد على قدرات التصنيع المحلية بأيدي مصرية وبأعلى معايير الجودة العالمية، مشيرًا إلى أن مصر تعد سوقا واعدة لمنتجات الشركات الفلبينية، كما أن البنية التحتية في مصر تشجع على الاستثمار من خلال التطور الكبير في شبكة الطرق والمواصلات والموانئ والاتصالات والطاقة وإنشاء العديد من المناطق الصناعية مثل منطقة قناة السويس والإصلاحات الاقتصادية الكبرى، التي تشهدها الدولة وقانون الاستثمار الجديد الذي يحمي المستثمر ويحد من البيروقراطية لتسهيل إجراءات التسجيل والتشغيل.

ضرورة تكثيف التعاون بين البلدين

من جانبه أكّد السيد عز الدين تاجو سفير جمهورية الفلبين، لدى مصر على ضرورة تكثيف التعاون بين البلدين من خلال التنسيق بين السفارة ومختلف الجهات بالدولة المصرية لزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري، مشيراً إلى أن هذه الزيارة ستكون خطوة مهمة لدعم العلاقات الاقتصادية الثنائية، وأنه لابد من تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين في المجالات التي يحتاجها كل سوق من الآخر، مشيراً إلى أن العلاقات التاريخية بين مصر والفلبين تتخطى الـ75 عامًا، وهو ما يجب أن نبني عليه مستقبلًا اقتصاديًا ثنائيًا مشرقًا.

كما أشاد السفير الفلبيني بدور مصر المحوري في المنطقة العربية والشرق الأوسط وجهودها في مكافحة الإرهاب، معرباً عن تطلع عدد من الشركات الفلبينية العاملة في كل مجالات التصنيع لفتح آفاق جديدة للتعاون مع شركات الإنتاج الحربي في إطار ما تشهده من تطوير على مختلف الأصعدة، خاصةً في ظل اهتمام الدولة المصرية بتوفير المناخ الداعم للاستثمار وجذب المزيد من استثمارات الشركات العالمية وفي ضوء عمليات التحديث الجارية في مصر وإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الذكية، مشيداً بالنشاط الملحوظ لوزارة الإنتاج الحربي في دعم المشروعات القومية والتنموية في مصر.

وبدوره أوضح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر، أنه في نهاية اللقاء قدم الوزير «مرسي» الدعوة للسيد سفير الفلبين لزيارة عدد من الشركات التابعة للوزارة للوقوف على الإمكانيات التكنولوجية والتصنيعية لهذه الشركات وتحديد موضوعات التعاون المقترحة بدقة ووضع آليات تضمن تحقيق تعاون مشترك مثمر على أن تكون البداية من شركة «أبو زعبل للصناعات المتخصصة» «مصنع 300 الحربي».

حضر اللقاء المهندس محمد محمد صلاح الدين مصطفى نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة والعضو المنتدب، والمهندس محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لمكتب الوزير والدكتور مهندس صلاح جمبلاط رئيس القطاعات الفنية، ومحمد بكر المستشار الإعلامي، والمهندس هشام خطاب رئيس قطاع العلاقات العامة والمراسم ومحمد فؤاد المترجم.