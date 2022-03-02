مناقشة رواية «صباح 19 أغسطس» للكاتبة ضحى عاصي الأحد المقبل

تنظم الدار المصرية اللبنانية في السابعة مساء الأحد الموافق 6 مارس الجاري، مناقشة رواية «صباح 19 أغسطس» للكاتبة ضحى عاصي، وذلك في مبنى قنصلية – وسط البلد، ويناقش الرواية الكاتب والصحفي سيد محمود، والناقد محمد نصر الجبيلي والإعلامي جمال فهمي.

معلومات عن رواية «صباح 19 أغسطس»

تدور أحداث الرواية بين مصر وروسيا، وتعرض الكثير من الأحداث التاريخية من أيام الاتحاد السوفيتي، وما حدث في البلاد من مشكلات اقتصادية وسياسية وحربية، حتى وصل الأمر إلى المجاعة في بعض الأوقات.

بطلة الرواية تدعى «كاملة»، وهي من أم روسية وأب مصري من صعيد مصر سافر للحصول على منحة الدكتوراه وتزوج من روسية، وبعد انتهاء دراسته عاد وأهمل ابنته.

تشير الرواية إلى كل العَوار الذي يعتري المجتمع الإنساني وعصبياته بدءًا من لون شعر البطلة الذي لا يناسب الروسيات في روسيا، وملامحها الأجنبية التي لا تناسب المصريات في مصر.

وجاءت الرواية لتربط كل أحداث الدمار والقتل في العالم بالمنظمات الإرهابية المتشعبة والمتشابكة على مستوى العالم، ولا تخلو الرواية من إسقاطات سياسية وتاريخية في الشأن الروسي، والمصري، والتركي، والأفغاني، كما تعرضت لما يحدث للبلاد جراء الثورات الحالمة.

أبرز المعلومات عن ضحى عاصي

يشار إلى أن ضحى عاصي هي أديبة وروائية، عضو مجلس النواب المصري، درست الطب في روسيا، وحصلت على دبلوم اللغة الروسية من معهد بوشكين في موسكو، وتخصصت في علم المصريات، وحصلت على دبلوم النقد الفني.

صدرت لها عددٌ من الدراسات والكتب لعلَّ أبرزها كتاب «محاكمة مبارك بشهادة السيدة نفيسة» الذي اعتُبر بمثابة دراسة للشعب المصري عام 2012 وما قبلها، كما صدر لها، فنجان قهوة، سعادة السوبر ماركت، 104 القاهرة، غيوم فرنسية، فضلًا عن كتب وروايات ودراسات أخرى وعشرات المقالات البحثيّة وغيرها، فهي متخصصة في التاريخ المصري وباحثة في التراث .