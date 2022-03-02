مؤسسة «القلعة» تفتح باب التقديم على المِنَح الدراسية: 6 شروط للتقديم

أعلنت مؤسسة القلعة للمِنَح الدراسية، فتح باب التقديم للحصول على المِنَح الدراسية لشهادة الماجستير التي تقدمها سنوياً للعام الـ16 على التوالي 2022-2023، في إطار استراتيجية الشركة للتركيز على تطوير المنظومة التعليمية وتنمية الثروة البشرية، وتفعيلاً لاستراتيجية الدولة التي تولي اهتماماً خاصاً بتنمية وتطوير قدرات الشباب المصري تماشياً مع أهداف التنمية المستدامة.

وبجانب المِنَح المقدمة من مؤسسة القلعة للمِنَح الدراسية، تقدم الشركة «المصرية للتكرير» للعام الرابع مِنَح للحصول على درجة الماجستير للقاطنين في المناطق المحيطة بالمشروع وهي: مسطرد والخصوص والمطرية.

فتح باب التقديم للحصول على شهادة الماجستير من 15 يناير حتى 15 أبريل

وجرى فتح باب التقديم للحصول على شهادة الماجستير للعام الدراسي 2022-2023 من أبرز الجامعات العالمية من 15 يناير وحتى يوم 15 أبريل 2022 بشرط العودة للعمل في مصر بعد الانتهاء من المنحة لمدة عامين.

وفي هذا الإطار، قالت ياسمين الضرغامي، مدير مؤسسة القلعة للمنح الدراسية، إنَّ المؤسسة نجحت في مواصلة تقديم أكبر برنامج للمِنَح الدراسية المدعومة من القطاع الخاص في مصر على مدار الـ16 عاماً الماضية دون انقطاع، على الرغم من التحديات التي تواجها البلاد بسبب انتشار كورونا، وذلك لمساندة الشباب المصري الواعد في استكمال مسيرته الأكاديمية والحصول على الدرجات العلمية الرفيعة من أبرز الجامعات والمعاهد العالمية للمساهمة بما اكتسبوه من خبرات في التنمية الاقتصادية ورفعة الوطن.

شروط التقديم

وأوضحت مدير مؤسسة القلعة للمنح الدراسية أنَّ شروط التقديم تنص على ضرورة أن يكون طالب المنحة:

1- مصري الجنسية.

2- مقيم في مصر.

3- لا يتجاوز عمره 35 عاماً عند موعد إغلاق قبول الطلبات.

4- تم قبوله بالفعل في الجامعة التي يعتزم الالتحاق بها، مع إرفاق خطاب قبول الجامعة مع استمارة التقديم.

5- يملك مواصفات شخصية جادة ومنفتحة ولديه سجل دراسي متميز.

6- أن يكون في حاجة فعلية للدعم المادي للدراسة بالجامعة المختارة.

وأشادت مدير مؤسسة القلعة للمنح الدراسية بنجاح الحاصلين على منح المؤسسة في التحول إلى أبرز رواد المجالات العلمية والثقافية وكذلك قطاع الأعمال، فضلاً عن نجاحهم في إعادة تشكيل مفهوم ريادة الأعمال في مصر، ضاربة المثل بـ أمينة أبو دومة الحاصلة على شهادة الماجستير في إدارة المؤسسات الثقافية من كلية جولدسميس جامعة لندن، وهشام شحاتة الحاصل على شهادة الماجستير في هندسة تآكل المعادن جامعة ليدز البريطانية.

غادة حمودة: نركز على تحقيق تغير إيجابي في المجتمعات

وذكرت غادة حمودة، رئيس قطاع الاستدامة والتسويق بشركة القلعة : «نحرص على تحقيق تغير إيجابي في المجتمعات التي نعمل بها والمساهمة في تنمية الطاقات البشرية وتحسين جودة التعليم، والتمكين الاقتصادي للمرأة والشباب، بالإضافة إلى دمج ذوي الاحتياجات الخاصة لتحقيق التنوع والشمول وتحقيق رؤية مصر 2030».

وأعربت حمودة عن اعتزازها بحرص شركة القلعة على ضمان تحقيق الشمولية والتنوع ومبدأ تكافؤ الفرص في جميع برامج التنمية المجتمعية المقدمة، وهو ما يعكسه نجاح مؤسسة القلعة للمنح الدراسية في تغطية شريحة واسعة ومتنوعة من المجتمع المصري، حيث شملت المنح الدراسية المقدمة على مدار السنوات السابقة 198 طالبًا وطالبة من 15 محافظة مصرية مختلفة مع تحقيق المساواة بين المستفيدين من الجنسين، والذين نجحوا في استكمال مسيرتهم التعليمية في مجموعة متنوعة من التخصصات تتجاوز 34 تخصصًا في 69 جامعة مرموقة بأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.

يشار إلى أنَّه قد وصل عدد المستفيدين حتى الآن من برنامج «مستقبلي» للطلبة، والذي أطلقته الشركة في 2016 إلى 170 طالبًا وطالبة، من بينهم 115 طالباً يستكملون دراستهم الجامعية في مصر، بينما حصل 3 طلاب على منح للدراسة بجامعات دولية/ وحصل 52 طالباً على منح تدريب فني بمعهد السالزيان دون بوسكو، وفيما يخص برنامج «مستقبلي» للمعلمين بلغ عدد المستفيدين من البرنامج 130 معلمًا، وذلك منذ إطلاقه عام 2017.