"منح وتدريبات".. رئيس شركة القلعة: 5 برامج لأهالي مسطرد

قال الدكتور أحمد هيكل، رئيس مجلس إدارة شركة القلعة، إن مشروع تكسير الهيدروجيني مسطرد في غاية الأهمية بالنسبة للدولة، حيث يوفر فرص عملة وعملة أجنبية وتحسين البيئة بالمنطقة، مؤكدا أن منتجات البترول المنتجة مطابقة للمواصفات العالمية والانبعاثات الناتجة عن السيارات تكون أقل.

وأضاف "هيكل"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على شاشة قناة "الحدث اليوم"، ويقدمه الإعلامي سيد علي، أن برامج الخدمة المجتمعية التي تقوم بها الشركة المصرية للتكرير بالمنطقة "تدعو للفخر"، حيث يجرى عمل 5 برامج بمنطقة مسطرد.

وأوضح، أن البرنامج الأول يتضمن تقديم 30 منحة دراسية للشباب المتفوق من طلاب الثانوية العامة بالمدارس الحكومية، للالتحاق بأفضل الجامعات المصرية لكليات وتخصصات مختلفة.

وأشار إلى أن البرنامج الثاني يتعلق المعلمين بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، حيث يتم اختيار حوالي 30 معلما ومعلمة من المدارس الحكومية من مسطرد لتدريبهم بالجامعة الأمريكية لمدة عام، مبديا ذهوله من مستوى المعلمين المشاركين بالبرنامج، منوهًا أن هذا البرنامج مستمر للعام الرابع.

وأكد أن من حمى شركة القلعة في فترة الثورة أنهم لم يشتروا أي شركة واحدة من الحكومة، متابعا: "لو كنا اشترينا شركة واحدة من الحكومة كنا زمنا النهاردة عندنا مشكلة، وأنا صريح للغاية في هذا الأمر".

ولفت رئيس مجلس إدارة شركة القلعة، إلى أنهم أسسوا 43 شركة من الصفر، "الصفر يعني حضرتك تجيب الفكرة وتصمم المصنع أو المزرعة، معمل التكرير كان أرض فاضية ودة شغلنا".