حصاد جامعة حلوان في 2021.. منح دراسية وعلماء ضمن «ستانفورد»

حصدت جامعة حلوان العديد من الإنجازات الدولية في عام 2021، والتي ساهمت في تعزيز تواجدها الدولي والتأثير الإقليمي لها وتحسين سمعتها الدولية، وتأتي الإنجازات في إطار الغاية الخاصة بالتدويل في خطتها الاستراتيجية التي شاركت في إعدادها الكيانات الاستراتيجية والكليات المختلفة بالجامعة.

المساهمون في الإنجازات

وساهم في تنفيذ الإنجازات الكيانات المعنية، وهي «مكتب العلاقات الدولية، وحدة التصنيف الدولي، ومكتب إدارة الوافدين»، بالتعاون مع كافة كليات الجامعة، تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي، القائم بعمل رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب.

إنجازات جامعة حلوان 2021

- تنظيم سلسلة من الويبينارات الدولية لمكافحة الفساد.

- تحقيق تقدم ملحوظ في التصنيف الدولي.

- المشاركة في المعرض الدولي الرابع للتعليم العالي.

- تخصيص 60 منحة دراسية للطلاب الوافدين في جميع التخصصات.

- استقبال رئيس الجامعة لسفير دولة بيلاروسيا.

- اختيار 8 علماء من جامعة حلوان ضمن قائمة ستانفورد لأفضل علماء العالم.

- نشر فريق من كلية الطب بحلوان بحث عن مرضى كورونا في مجلة اللانست العالمية.

- زيارة الملحق الثقافي لسفارة الصومال لإدارة الوافدين بالجامعة.

- افتتاح وزير الشباب والرياضة للمؤتمر الدولي للرياضة والعلوم والتكنولوجيا بكلية التربية الرياضية.

- تكريم جامعة حلوان من مؤسسة QS للتصنيف العالمي للجامعات.

- تكريم جامعة حلوان لعلمائها المتميزين في النشر الدولي.

- استقبال وفد جامعة أورادي الرومانية لبحث أوجه التعاون الدولي.

- استقبال السفير النمساوي ورئيس البرلمان النمساوي بكلية التربية الموسيقية.

- المشاركة في الملتقى الرياضي للوافدين بجامعة قناة السويس.

- توقيع اتفاقيتي تعاون مع جامعتي كازان الفيدرالية الروسية وطشقند للدراسات الشرقية بأوزبكستان.