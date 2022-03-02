إصابة 15 شخصًا في انقلاب أتوبيس على الطريق الأوسطي

أصيب 15 شخصًا في انقلاب أتوبيس على الطريق الأوسطي في اتجاه أكتوبر، وبحسب التحريات التي أشرف عليها اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تبين أن الحادث ناتج عن اختلال عجلة القيادة في يد سائق الأتوبيس بسبب السرعة الزائدة.

انقلاب أتوبيس ركاب

وأفادت تحريات المباحث، التي أشرف عليها اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية، أن حادث انقلاب أتوبيس ركاب «ميني باص» على الطريق الأوسطي، لم يتسبب في وفاة أي من الركاب، مشيرة إلى أن أغلبهم أصيبوا بكدمات وسحجات متفرقة، ونقلوا إلى المستشفى؛ لإسعافهم وتم تقديم الإسعافات الأولية لهم وخروج ممن تماثل للشفاء من المستشفى.

التحفظ على السائق

وتحفظت المباحث على سائق الأتوبيس، وتحرر محضرًا بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.