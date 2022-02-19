تغذية منطقة نفق الأتوستراد بأعمدة إنارة للحد من حوادث الطريق الأوسطي

قال اللواء أحمد القزاز، رئيس حي حلوان، إن هناك اهتماما كبيرا من أجهزة الحي والمحافظة بتقديم الدعم بشأن الطريق الدائري الأوسطي، إذ أجريت أعمال الإنارة المركزية لمنطقة نفق الأتوستراد وتغذية المنطقة كلها بأعمدة الإنارة، على أن تقوم إدارة المرور والجهات المختصة بتركيب كاميرات مراقبة وأجهزة رادار بعدما تم تغطية الموقع بمحول كهربائ بين الجبلين لتغطية منطقة النفق، وذلك للحد من الحوادث والكوارث المفجعة التى شهدها الطريق الأوسطي خلال الفترة الماضية.

معاينة الطريق الأوسطي

وأضاف رئيس الحي لـ«الوطن»، أن اللجان المختصة من الخبراء تقوم بمعاينة الطريق الأوسطي لتوضيح أسباب وقوع الحوادث المرورية بشكل متكرر، بهدف إصلاح العيوب وتفادي الملاحظات إن وجدت، حفاظا على أرواح المواطنين.

وذكر أن هيئة النظافة بالقاهرة وشركة الكهرباء بذلتا جهدا كبيرا في تركيب الكابلات الكهربائية، وتغطية قرابة 4 كيلو مترات من الطريق الأوسطي، وتشغيل البالوعات في منطقة ما بين الجبلين بطريق الاوتوستراد، وغيرها من الإجراءات لتفادى وقوع الحوادث.

إزالة التعديات على مجرى النيل

في سياق آخر، شهد حي حلوان بالقاهرة تنفيذ حملات الموجة 19 لإزالة التعديات على نهر النيل وأملاك الدولة في المنطقة المحصورة بين دار المهندس وورش إصلاح السفن، وذلك بالبر الشرقي لمجرى نهر النيل بمنطقة ركن فاروق، وهى عبارة عن غرف من الخشب وسور عمودي علي النيل، و2 كشك خشبي وسور من الخوص وكارافان وسلالم من الخرسانة والرخام وسور من الصاج، وتمت الإزالة حتى سطح الأرض، وإيداع كل الإشغالات بمخزن الحي.

وأكد رئيس الحي، متابعة ملف إزالة التعديات على أملاك الدولة ومخالفات البناء بصورة مستمرة، للحفاظ علي أملاك الدولة بمعاونة الأجهزة المعنية بالحي، وتم تحرير محضر إداري بقسم شرطة حلوان رقم 1338 لسنة 2022.

كما سيّرت أجهزة الحي حملات لتطهير المنطقة المحيطة بمحطة مترو حلوان، لضبط مركبات «التوك توك» وإزالة الإشغالات، وأكد رئيس الحي أن هناك دراسة حالية لنقل موقف 15 مايو للحد من الضغط على تلك المنطقة.