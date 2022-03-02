«الزراعة»: ضم 37 منشأة ضمن قائمة المنشآت الخالية من إنفلونزا الطيور

صرح السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أنَّ المنظمة العالمية للصحة الحيوانية «OIE» قد أعلنت، عبر موقعها الرسمي أمس الإثنين عن اعتماد المزيد من المنشآت المصرية ضمن قائمة المنشآت الخالية من مرض إنفلونزا الطيور ليبلغ عدد المنشآت حتى الآن 33 منشأة إضافة إلى 4 مجازر دواجن بإجمالي 37 منشأة.

تنفيذ إجراءات الأمن الحيوي

وأكّد أنَّ ذلك الإعلان يأتي تكليلاً لجهود وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في حرصها على تنفيذ المعايير العالمية، فضلاً عن الدور الحيوي الذي تقوم به منشآت صناعة الدواجن بمصر في سعيها الحثيث للالتحاق ببرنامج المنشآت الخالية وتنفيذ توصيات الهيئة العامة للخدمات البيطرية بشأن تنفيذ المعايير الدولية لنظم التربية الصحية السليمة وتنفيذ إجراءات الأمن الحيوي للإسراع من نمو وازدهار هذه الصناعة في إطار دعم وتنمية الثروة الحيوانية في مرحلة الجمهورية الجديدة، ودعم دور مصر الريادي على المستويين الإقليمي والدولي.

وأضاف أنَّه بهذا الإعلان تستمر مصر في المضي قدماً نحو إحداث طفرة نوعية في مجال صناعة الدواجن تأسيساً على الأساليب العلمية واتباع الأسس العلمية لصناعة الدواجن في مصر لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لرؤية الجمهورية المصرية الجديدة ودعم دورها الريادي في هذه الصناعة على المستوى الإقليمي لتنطلق نحو العالمية.

اعتماد 14 منشأة خالية من إنفلونزا الطيور بمصر في 2020

وأعرب القصير عن سعادته بهذا الإنجاز الذي أتى بثماره منذ الإعلان عن اعتماد 14 منشأة خالية من إنفلونزا الطيور بمصر في يونيو 2020 والذي ساهم في استئناف تصدير الدواجن ومنتجاتها بعد 14 عاماً من التوقف منذ تسجيل المرض بمصر في 2006، إذ جرى فتح باب تصدير الدواجن ومنتجاتها ومصنعاتها إلى بعض الدول العربية والإفريقية مثل دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة فلسطين الشقيقة، والأردن وغانا.

ومن جهته، أكّد المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، فخره بهذا الإعلان الذى يأتي تتويجاً لمسيرة وزارة الزراعة نحو تطوير صناعة الدواجن لتنطلق إلى العالمية عقب تحقيقها الاكتفاء الذاتي من الدواجن ومنتجاتها بالبلاد فضلاً عما تحقق في مجال صناعة الخيول بإعلان المنظمة خلو البلاد من أمراض الفصيلة الخيلية الرعام والزهري وأنيميا الخيول، واعتماد المعمل المرجعي للرقابة على الإنتاج الداجني، وقسم بحوث البروسيلا بمعهد بحوث الصحة الحيوانية معملين مرجعيين للمنظمة العالمية للصحة الحيوانية «OIE».

وهنأ عبدالحكيم محمود رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية وزير الزراعة ونائبه على هذا الإنجاز الكبير الذي حققته مصر على المستوى العالم، مضيفًا أنَّه لأول مرة يتمّ من خلال هذا الإعلان اعتماد منشآت خالية من المرض بدون التحصين وهما مزرعة إنتاج البيض الخالي من المسببات المرضية التابعة لمركز البحوث الزراعية بمحافظة الفيوم ومزرعة تربية للطيور البرية وطيور الزينة بمحافظة الجيزة.

وأشار إلى أنَّ الهيئة العامة للخدمات البيطرية لا تدخر جهداً نحو تنفيذ مهامها التي تتلخص في تنمية الثروة الحيوانية وحمايتها من الأمراض المعدية والوبائية، ويتجلى هذا الإنجاز كونه يأتي من خلال تنفيذ الهيئة للعديد من الإجراءات المبنية على الأسس العلمية وطبقاً للمعايير الدولية الصادرة في شأن التحكم والسيطرة على الأمراض الوبائية والعابرة للحدود من خلال البرامج القومية للتحصين والمسوح الوبائية المختلفة باستخدام أحدث التقنيات المعمول بها دولياً في هذا المجال.

وهنأ وزير الزراعة الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومركز البحوث الزراعية على هذا الانجاز والذي يأتي في إطار تنمية الثروة الحيوانية.