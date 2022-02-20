9 قرارات هامة للوقاية من «إنفلونزا الطيور» في الدقهلية.. منها ردم البرك

اتخذت محافظة الدقهلية، 9 قرارات عاجلة، للوقاية من أمراض إنفلونزا الطيور، وفقا لمستند حصلت «الوطن» على نسخة منه، تنفيذا لتعليمات الكتاب الدوري رقم 5 لسنة 2022، ووزارة التنمية المحلية رقم 30 لسنة 2022، تزامنًا مع تفشي الوباء في عدد من دول العالم، منها الهند والولايات المتحدة وفرنسا.

تحويل مزارع الدواجن لنظام التربية المغلق

أوضح المستند أنه جرى التشديد على تحويل مزارع الدواجن لنظام التربية المغلق، خاصة المزارع الكائنة بالوادي والدلتا، وتفعيل القانون رقم 70 لسنة 2009 لتنظيم تداول الطيور والدواجن الحية بالتنسيق مع الاتحاد العام لمنتجي الدواجن والالتزام بالأبعاد الوقائية عند إقامة المزارع، وخاصة البعد عن الكتلة السكنية، والطرق الرئيسية، والأسواق والمزارع الأخرى.

منع إقامة معارض وسباقات الحمام

أما فيما يتعلق بالإجراء الثالث فيتضمن متابعة العمل من خلال اللجنة الخماسية بالمحافظات لمكافحة مرض إنفلونزا الطيور، وتكون مسئولة عن متابعة أي بؤرة من حيث متابعة الحالة الصحية للبشر المخالطين، وفرض الحجر المؤقت على مكان الإصابة، أو الاشتباه حتى تمام التخلص الصحي الآمن من النافق والمعدم من الطيور ومخلفاتها، والتقصي الوبائي بالمزارع في نطاق البؤرة والمعاونة بأعمال التحصين في نطاق البؤرة لطيور التربية المنزلية، كذلك منع إقامة معارض وسباقات الحمام بأنواعه وطيور الزينة، إلا بعد حصول الجهة المنظمة على موافقة الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

التخلص الآمن من القمامة والنافق من الطيور

أما القرار الخامس الذي اتخذته المحافظة، فهو إنشاء أسواق متخصصة لبيع الطيور تحت الإشراف البيطري، كذلك تضمن القرار إصدار قرارات لإغلاق المزارع ومحلات الطيور المخالفة، وتشديد وتنفيذ العقوبات الخاصة بإلقاء الطيور النافقة بالترع والمستنقعات وأماكن وضع القمامة، أما القرار التاسع والأخير فيتمثل في التخلص الآمن من القمامة والنافق من الطيور، وردم البرك والمستنقعات لتجنب نقل ونشر العدوى، مع اعتبار الموضوع هام وعاجل.