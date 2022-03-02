بولندا تطالب المفوضية الأوروبية بحظر الفحم الروسي

دعا ماتيوش مورافيتسكي رئيس وزراء بولندا المفوضية الأوروبية إلى ضرورة فرض حظر على الفحم الروسي، لافتاً إلى أنَّ بلاده جاهزة ومستعدة للتخلي عن الفحم الروسي في أي وقت لكن يجب على المفوضية الأوربية أن تقبل هذا الأمر.

الفحم الأسترالي بديل للروسي

وقال «مورافيتسكي» خلال مؤتمر صحفي مشترك مع تشارلز ميشيل رئيس مجلس أوروبا، اليوم، إنَّ بولندا قررت التخلي عن استخدام الفحم الروسي وأنها حالياً تجري مفاوضات مع أستراليا بشأن حصولها على الفحم الأسترالي بديلاً عن الروسي.

وأضاف رئيس وزراء بولندا أنَّ بلاده تؤيد فرض أشد العقوبات الممكنة ضد روسيا وجزء من حزمة العقوبات يجب أن يكون حصارًا لأنواع مختلفة من الهيدروكربونات من روسيا: «الهيدروكربونات بما فيها النفط والغاز والفحم»

وتابع «مورافيتسكي» أنَّه أجرى محادثات مع سكوت موريسون رئيس وزراء أستراليا، لاستيراد الفحم من هناك إلى بولندا، موضحاً أنَّ بولندا سوف تتوقف على الفور عن استيراد الفحم الروسي بمجرد حصولها على الأسترالي.

عقوبات مالية على روسيا

وفرضت دول الاتحاد الأوروبي عقوبات على روسيا على خلفية العملية العسكرية التي شنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ضد أوكرانيا، إذ خرج «بوتين» فجر الخميس الماضي، معلناً شن عملية عسكرية ضد أوكرانيا، بهدف حماية المدنيين في إقليم الدونباس، وهو الإقليم الذي تقع فيه جمهوريتي دونيستك ولوجانسك، والمنفصلتين من جانب واحد عن أوكرانيا.

شن العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا، جعلت عدة دول أوروبية وغريبة تقوم بفرض مجموعة من العقوبات المالية والاقتصادية على روسيا، وبل وامتدت العقوبات على شخص الرئيس الروسي وكذلك معاونيه ومستشاريه.

وكانت أبرز العقوبات المفروض هي حظر المجال الجوي أمام الطيران الروسي في عدة دول غربية، كان أخرها غلق المجال الجوي أمام الطيران الروسي في الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى عزل روسيا عن نظام التحويل المالي «سويفت»، وكذلك إيقاف التعامل مع عدد من البنوك الروسية.