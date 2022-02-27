20 ساعة سفر.. بولندا تستقبل الفارين من الحرب بالملابس والغذاء «صور»

في جنح الظلام وتحت زخات المطر وطلقات الرصاص وأصوات التفجير وأزيز قصف الطائرات للأبراج السكنية، فرّ العشرات من المواطنين الأوكرانيين والمقيمين من بطش الآليات العسكرية الروسية التي اقتحمت مدينة خاركيف، وانتشرت في كافة شوارعها وضواحيها، قبل أنّ تدور مع ساعات الصباح الأولى من اليوم الأحد، حرب شوارع بين عناصرالجيش الروسي والأوكراني، وعدد من المدنيين الذين سلحتهم كييف للدفاع عن الوطن، لتتقطع أوصال ثاني وأهم مدن أوكرانيا وتصبح خاوية على عروشها فلا صوت يعلو فوق الحرب والدم.

20 ساعة في طريق اللجوء

في القطار الذي انطلق من المدينة المنكوبة واتجه نحو وارسو عاصمة بولندا في رحلة استمرت قرابة 20 ساعة، كان الركاب يحملون القليل من الأمتعة والكثير من الخوف والذكريات، ليس هناك متسع من الوقت لتعبئة الحقائب، وما إن توقف القطار في محطته الأخيرة حتى فوجئ اللاجئين العرب والأوكرانين الذين تمددت أجسادهم المنهكة فوق المقاعد والأرضية، بترحاب حار من البولنديين، الذين باتوا ليلتهم في المحطة في انتظار اللاجئين، بحسب حديث أحد الفارين من أوكرانيا، لـ«الوطن».

غذاء وبطاطين وملابس

وحمل الشعب البولندي، باختلاف فئاته العمرية، علب من الفاكهة وزجاجات المياه والأطعمة، وأدخلوها من نوافذ القطار إلى ركابه، الذين تلقفوها في لهفة، قبل أن يتم توزيع الملابس الثقيلة عليهم والبطاطين والمشروبات الساخنة، في رحلة لجوء لا يعلم مدتها الزمنية، سوى أمراء الحرب في موسكو.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فجر الخميس الماضي، عن بدء عملية عسكرية موسعة على أوكرانيا، بهدف حماية إقليم دونباس على حد تعبيره، وجاء ذلك بعد اعتراف موسكو باستقلال جمهوريتي لوغانسك ودونيستيك الانفصاليتين من طرف واحد شرق أوكرانيا، لترشقها كييف بحزمة من الصواريخ قبل أن تندلع الحرب الروسية الأوكرانية.