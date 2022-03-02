قلبه الصغير لم يحتمل.. تفاصيل وفاة نجل حازم إيهاب بعد ولادته بـ12 يوما

تصدر الفنان حازم إيهاب، قوائم التريند على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إعلانه خبر وفاة نجله بعد ولادته بنحو 12 يوما، الذي صدم كثير من متابعيه، وسط تساؤلات من البعض، عن سبب الوفاة.

القصة الكاملة لوفاة نجل حازم إيهاب

بدأت قصة نجل حازم إيهاب، يوم 18 فبراير الماضي، حينما أعلن عبر صفحته الشخصية على موقع الصور والفيديوهات الشهير «انستجرام»، أنه رزق بمولود جديد، لكنه يعاني من عيب خلقي، إذ كتب: «الحمد لله ربنا رزقنا بـ يونس حازم ايهاب، يوم 18 فبراير 2022، يونس اتولد بعيب خلقي في القلب، وعمل عملية في قلبه، وهو عمره ساعات».

وأضاف: «هو حاليا فى العناية المركزة، والله أعلم هيقدر يخرج إمتى، أرجوكم ادعوا ليونس ربنا يشفيه، ويرجعلنا بالسلامة، ومتأسف جدا، لأى شخص مقدرتش أرد على مكالماته أو رسائله».

جراحة جديدة في قلب الصغير

عاد الفنان الشاب، مساء أمس، ليعلن عبر صفحته على «انستجرام»، أن نجله سيخضع لعملية جراحية ثانية في القلب، مطالبا جمهوره بالدعاء، إذ كتب «يونس داخل عملية تانية النهاردة بليل، أرجوكم الدعاء أنه يقوم منها على خير، ويرجعلنا بالسلامة».

صدمة لجمهور الفنان الشاب

لم تمر ساعات، حتى أعلن حازم إيهاب، صباح اليوم الأربعاء، عبر خاصية «استورى» على صفحته الشخصية على «انستجرام»، وفاة نجله الرضيع، إذ نشر: «إنا لله وإنا إليه راجعون، يونس ابني في ذمة الله».

جنازة نجل حازم ايهاب

كشف حازم إيهاب، عبر صفحته الشخصية على «فيسبوك»، عن موعد صلاة الجنازة على رضيعه، إذ كتب: «صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر بمسجد الحصري في 6 أكتوبر، والدفنة في مقابر 6 أكتوبر على طريق الواحات».