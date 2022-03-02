التعليم العالي توقع مذكرة تفاهم لتنظيم ملتقى الشباب العربي لريادة الأعمال

تلقى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من الدكتورة منى عبداللطيف، مدير مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية ببرج العرب، بشأن توقيع مذكرة تفاهم بين المدينة وجمعية التنمية الاقتصادية وريادة الأعمال.

ملتقى الشباب العربي الثالث لريادة الأعمال

وأشار التقرير إلى أنّ توقيع مذكرة التفاهم جاء في إطار التعاون المشترك بين الجانبين للإعداد والتنسيق لتنظيم ملتقى الشباب العربي الثالث لريادة الأعمال، والمقرر عقده خلال النصف الثاني من شهر مايو 2022 بالمدينة.

وأوضح التقرير أنّ مذكرة التفاهم تهدف إلى التعاون بين الجانبين في مجال ريادة الأعمال، ودعم الابتكارات الناشئة للشباب.

رؤية مصر 2030

وأكدت الدكتورة منى عبداللطيف، توجه المدينة للمساهمة في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، بما تملكه من خبرات علمية وإمكانات مادية وبشرية تؤهلها لدعم رواد الأعمال واحتضان الأفكار الإبداعية والابتكارية للشباب في مجال الأبحاث العلمية، وتهيئة البيئة الملائمة لتنمية مشروعاتهم، وذلك في إطار تنفيذ المدينة دورها المجتمعي الرائد والداعم في هذا الشأن، ووفقًا للاستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

من جانبها، أشادت الدكتورة سوزيت الريدي، مدير جمعية التنمية الاقتصادية وريادة الأعمال بالتعاون مع المدينة، نظرًا لما يمكن أن تقدمه كمؤسسة بحثية قادرة بإمكاناتها وبنيتها التحتية وريادتها العلمية على تحقيق أهداف الجمعية من خلال شراكة فعالة بين الجانبين في مجال ريادة الأعمال ودعم المبتكرين.

شهد مراسم التوقيع، عمداء المعاهد البحثية ورؤساء المراكز التكنولوجية بالمدينة، والدكتورة محمد رشاد، رئيس لجنة متابعة تفعيل الاتفاقيات العلمية ومذكرات التفاهم بالمدينة، والدكتور إبراهيم الشبيني نائب مدير جمعية التنمية الاقتصادية وريادة الأعمال، وممثلو مكتب دعم الابتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا ونادي ريادة الأعمال بالمدينة، وأعضاء الجمعية.