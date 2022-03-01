وزيرة الهجرة: إعداد كشوف للمصريين بأوكرانيا لموافاة التعليم العالي

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن عدد الطلاب المصريين الدارسيين بأوكرانيا، بلغ نحو 3000 طالب، وهناك تواصل يومي معهم، من خلال عقد لقاءات عبر تطبيق «زووم»، بحضور ممثلي الجالية المصرية بأوكرانيا، وممثل مركز الهجرة للحوار «ميدسي»، للاطمئنان على حالتهم وأوضاعهم.

إعداد كشوف لدراسة موقف الطلاب

وأضافت وزيرة الهجرة، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنه جرى التنبيه على الطلاب المصريين الدارسين بأوكرانيا، بضرورة تسجيل البيانات الخاصة بهم، وإرسالها للوزارة، مدون بها السنوات الدراسية، والتخصصات التي يدرسون بها.

وأوضحت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أنه جرى إعداد كشوف لموافاة وزارة التعليم العالي بها ودراسة موقف الطلاب، والبدائل المختلفة، حرصًا على مستقبلهم، مشيرة إلى أنه خلال هذه الفترة، يخروج عدد كبير من الطلاب المصريين، سواء من بولندا أو رومانيا، والتواصل مع السفارة المصرية، لإمداد الطلاب باحتياجاتهم، وتوفير «أتوبيسات» لهم، ومن ثم عودتهم جميعًا إلى مصر بسلام.

أرقام الطوارئ عبر صفحات السفارات المصرية

وأكدت أن الوزارة والدولة المصرية مهتمة بالمصريين في أوكرانيا، من خلال المتابعة اليومية لهم، بجانب دور السفارة المصرية في توفير عدد من أرقام الطوارئ عبر صفحاتها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي للجوء إليها، مشيرة إلى أن السفارة المصرية في بولندا، تساعد الطلبة الوافدين للبقاء في فنادق بالقرب من المطار، لأن ملاجىء الإيواء امتلأت بالنازحين من المناطق المختلفة، معقبة: «ومازلنا في تواصل مستمر، ونتابع مشاكل الطلبة المتعلقة بدراستهم».