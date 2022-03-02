«مكافحة الإدمان»: نسبة التدخين بين طلاب المدارس الثانوية 12.8%

قال عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إنه تم إجراء دراسة عن التدخين والتعاطي بين طلاب المدارس الثانوي «العام والفني» على 5048 طالبا في 146 مدرسة داخل 13 محافظة، لمعرفة حجم ظاهرتي التدخين والتعاطي ومدى انتشارها والتعريف على الصورة الذهنية للمشكلة لطلاب الثانوي، مؤكدا على أنه تبين أن نسبة التدخين بين هذه الفئة 12.8%، من لبنهم مدخني سجائر بنسلة 28% وشيشة 21% وسجائر وشيشة معا بنسبه 34%، وأن 73.3% من هؤلاء الطلاب يقومون بشراء السجائر بأنفسهم، وجاءت نسبة التعاطي 7.7%.

توعية الطلاب بأضرار التدخين داخل 2000 مدرسة

وأوضح أنه عقب إجراء هذه الدراسة اتخذ صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، عدة خطوات بالتعاون مع الجهات المعنية لمواجهة هذه الظاهرة وتنفيذ برامج لتنمية المهارات الحياتية بين النشء والشباب وتضمين مكون علمي عن أضرار التدخين والمخدرات داخل المناهج التعليمية، وتنفيذ دليل «اختار حياتك لتوعية الطلاب بأضرار التدخين والتعاطي بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم داخل 2000 مدرسة سنويا بمتوسط استهداف 2000 ألف طالب وطالبة سنويا».

جاء ذلك خلال مشاركة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، رئيس مجلس إدارة الصندوق في المؤتمر الدولي الذي تنظمه كلية التربية للطفولة المبكرة، بجامعة أسيوط بمدينة الغردقة تحت عنوان «اتجاهات معاصرة نحو غدا مشرق للطفولة المبكرة.. تحديث الواقع وأفاق المستقبل».

واستعرض عمرو عثمان مساعد وزير التضامن، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي خلال الجلسة الرئيسية للمؤتمر تحت عنوان «الأطفال والمخدرات.. الوضع الراهن وسبل المواجهة»، وتناول مقارنة لبيانات المسح القومي الشامل للتعاطي والإدمان التي تم إجراؤها خلال العامين 2015، و2020.

انخفاض معدلات الإدمان من 3.3% إلى 2.4%

وأكدت البحوث التي تم إجراؤها بالتعاون مع المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية والأمانة العامة للصحة النفسية والتي كشفت انخفاض معدلات التعاطي بشكل كبير من 10% إلى 5.9 %، وانخفاض معدلات الإدمان من 3.3% إلى 2.4%، وذلك نتيجة الجهود المبذولة بالتعاون مع الجهات المعنية.

6% من متعاطي المخدرات أعمارهم أقل من 15 عاما

وأكد عثمان في بيان له، اليوم، على أن الوضع الراهن لمشكلة المخدرات والفئات العمرية الأقل من 18 عاما وفقا لبيانات طالبي الخدمات العلاجية من خلال الخط الساخن 16023، لصندوق مكافحة الإدمان، والتي أشارت إلى أن 94 % من الأطفال ممن لديهم مشكلة مع المخدرات تراوحت أعمارهم من أقل من 18 إلى 15 عاما وأن 6% كانوا أقل من 15 عاما.

نسبة تعاطي الحشيش بين فئة الأطفال متعاطي المخدرات 91%

ولفت إلى أن أكثر مواد التعاطي لهذه الفئة العمرية كانت الحشيش بنسبه 91% والفودو والاستروكس 20% والهيروين 20% بجانب التعاطي المتعدد «تعاطي أكثر من مادة مخدرة».

تنفيذ برامج توعوية داخل 750 مركز شباب ونادي

وأوضح أنه تم تنفيذ برامج توعوية داخل 750 مركز شباب ونادي، كذلك إعداد كودار تطوعية وإنشاء رابطة تضم 32 ألف شاب وفتاة على مستوى الجمهورية، وتدريبهم على برامج الوقاية من الإدمان وافتتاح 4 بيوت للتطوع بجامعات «القاهرة، حلوان، سوهاج، الزقازيق»، باستهداف أكثر من 100 ألف طالب وطالبة ويتم الاستعانة بهم لنقل رسائل التوعية للفئات الأصغر سنا.

إنتاج 8 مراحل من الحملة الإعلامية «أنت أقوى من المخدرات»

وعمل صندوق علاج الإدمان على إنتاج 8 مراحل من الحملة الإعلامية «أنت أقوى من المخدرات» بمشاركة كابتن محمد صلاح والشخصيات المؤثرة بإجمالي مشاهدات 162 مليون على وسائط التواصل الاجتماع، كذلك تدشين حملة إعلامية بعنوان «المخدرات رحلتها قصيرة متسافرهاش»، خلال رمضان 2021، وحققت 33 مليون مشاهدة، وساهمت في زيادة الاتصالات على الخط الساخن للعلاج من الإدمان 400 % ووصل عدد المشاركين بالصفة الرسمية للصندوق لأعلى الفيس بوك 2 مليون مشترك منهم 85% دون سن 35 عاما.