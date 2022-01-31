13 خدمة لـ«علاج الإدمان» حول خفض الطلب على المخدرات

أصدر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، تقريرا، أوضح من خلاله الخدمات المقدمة للمرضى، والأنشطة التي يقدمها للحد من تعاطي وإدمان المواد المخدرة، والعمل على تأهيلهم ودمجهم بالمجتمع، إلى جانب تمكينهم اقتصاديا، وكذلك الحملات التوعوية التي قام بها خلال الفترة الماضية، نرصدها خلال السطور التالية:

الخدمات المقدمة لمرضى الإدمان

- الكشف على 18 ألف سائق حافلات مدرسية في الثلاث سنوات الماضية.

- قدم صندوق علاج الإدمان خدمات العلاج مجانا، وفي سرية تامة لما يقرب من 140 ألف مريض.

- زيادة المراكز العلاجية إلى 28 مركزا، بـ17 محافظة، افتتاح مركزين جدد خلال 2022، ليصل إجمالي عدد المراكز العلاجية إلى 30 مركز بنهاية العام الجاري.‬‪

- انخفضت نسبة تعاطي الإدمان إلى 1.7% بعدما كانت 8% في مارس 2019 .

- 448 ألف موظف بالدولة، خضعوا لتحاليل الكشف عن المخدرات، بالتعاون مع مصلحة الطب الشرعي والأمانة العامة للصحة النفسية.

- انخفاض نسبة الحالات الإيجابية إلى 1.8%، بعدما كانت 12%.

- الكشف على 10 آلاف و500 سائق خلال 2021، بنسبة تعاطى 1.1%، من خلال التعاون مع وزارة التربية والتعليم، والإدارة العامة لمكافحة المخدرات، والإدارة العامة للمرور، والأمانة العامة للصحة النفسية.

توفير قروض لتمويل مشروعات المتعافين

- الكشف على 90 ألف سائق على الطرق السريعة بجميع المحافظات خلال 2021، بالتنسيق مع وزارتي الصحة والداخلية.

- استهداف 200 ألف طالب وطالبة في السنة، ضمن برنامج «اختار حياتك» بـ2000 مدرسة سنـويا.

- استهداف 23 جامعة حكومية وأهلية وخاصة، و81 معهدا.

- تنفيذ أكثر من 137 ألف زيارة منزلية للأسر في المناطق المطورة البديلة للمناطق العشوائية.

- توفير 5 ملايين و500 ألف جنيه، كقروض لتمويل مشروعات المتعافين بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي لتمكين المتعافين اقتصاديا.

- تدريب 8 آلاف متعافي من الإدمان على حرف يحتاجها سوق العمل.‬‪ ‬‪