مدير صندوق علاج الإدمان: إنشاء أول مركز بالعالم على يد المتعافين بقنا

قال الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إن الدولة لديها توجه من أجل علاج المدمنين بشكل طبي واجتماعي وثقافي؛ إذ يجرى توفير قروض للأشخاص من أجل تحقيق تنمية شاملة لجودة الحياة الخاصة، لافتا إلى أن متوسط المشروعات التي تقدم لكل مشروع نحو 50 ألف جنيه، وسلمت قروضا بقيمة 5 ملايين و500 ألف جنيه، بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي، وجرى تدريب 6000 متعاف على حرفٍ يحتاجها سوق العمل.

إعادة المتعافين مرة أخرى للطاقة الإنتاجية للدولة

وأضاف «عثمان» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على فضائية «الحياة»، مساء اليوم الأربعاء، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن معظم المتعافين من الإدمان من فئة الشباب جرى علاجهم، ليصبحوا أفضل ويدخلوا في فئة المنتجين، مشيرا إلى نسبة الفائدة على القروض تكون قليلة جدا، موضحا أنه يجرى تدريب الأشخاص على دراسة الجدوى والمشروع، مع المتابعة باستمرار.

برنامج العلاج يضم مختلف المحافظات

وأوضح مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن برنامج العلاج ينفذ في مختلف المحافظات، لافتا إلى أن أول مركز تعافي إدمان جرى إنشاءه بيد المتعافين سيوجد في مدينة قنا، ويضم حوالي 100 سرير و3 عيادات خارجية، وهو الأول من نوعه على مستوى العالم.

وأكد الدكتور عمرو عثمان، أن هناك تأهيل نفسي وتمكين اقتصادي للمتعافي، وهذا يزيد من تقدير الفرد داخل المجتمع، حتى لا يعود الشخص مرة أخرى للإدمان والتعاطي.