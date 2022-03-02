زوج في دعوى نشوز: سافرت من غير إذني وعاملة فيها «سي السيد»

«عايشة دور سي سيد وكلمتها من دماغها، وأخرتها سافرت من غير ما أعرف»، بهذه الكلمات اشتكي شاب، زوجته في دعوى نشوز أمام محكمة الأسرة بالجيزة، وقال الزوج في دعواه، إن زوجته تتصرف كأنها رب المنزل ولا تعترف بوجوده، ولا تعطى له قيمة أمام الغرباء، ولم تكتف بذلك بل سافرت دون أن تخبره.

وأضاف الزوج خلال حديثة لقاضي محكمة الأسرة، إنه نشأ في عائلة صعبة الطباع، يعاملون النساء بطريقة فظة، حتى كان يرى والده يعامل والدته بطريقة مُهينة أمام الجميع، وأنه لم يكن تعجبه هذه الطريقة، وكان يحترم جميع نساء عائلته وزميلاته في العمل ويعاملهم معاملة حسنة، وعندما دبرت عائلته الزواج من إحدى الفتيات لم يعترض، بل ذهب لرؤيتها وأعجب بها وأتم الخطبة.

«كنت أعاملها بإحترام»

وأكمل الزوج شكواه لمحكمة الأسرة قائلا إنه كان يعامل زوجته بطريقة مهذبة، ولم يطلب منها ترك وظيفتها، على الرغم من طلب والده منه أن يجبرها على ترك العمل مثل نساء عائلتهم، وخلال تجهيز شقة الزوجية، لاحظ أنها مسيطرة بعض الشيء وكان يتفاهم معها، وبعد عدة أشهر تمت الزيجة وانتقلا للعيش في منزل واحد، لتظهر أمامه فتاة أخرى غير التي خطبها.

«سافرت من غير إذني»

وأشار الزوج للقاضي إلى أن السبب الرئيسي الذي جعله يلجأ لمحكمة الأسرة أنها فهمت أنه زوج ضعيف لأنه كان يترك لها التفكير والتصرف في كثير من الأمور الخاصة بحياتهما، وبدأت تتصرف أمام الجميع على أساس أنها «سي السيد»، بل وزاد الأمر عن ذلك بأنه تفاجيء في إحدى مرات شجارهما أنها سافرت من غير إذن منه.

الزوج يقدم دعوى نشوز

واختتم الزوج دعواه بأنه تحدث مع والدها لكنه لم ينكر ما فعلته ابنته بل وقف في صفها، فلجأ لمحكمة الأسرة بالجيزة بعد عام من زواجهما، وأقام ضدها دعوى نشوز، وطالب بإسقاط جميع حقوقها ليعاقبها على فعلتها، ولازالت الدعوى منظورة أمام المحكمة.