زوج في دعوى نشوز: «مراتي بتخوني مع زميلها.. ووعدته بالجواز لما نتطلق»

بصوت يملؤه الحسرة والخذلان، قال رجل ثلاثيني لقاضي محكمة الأسرة: «مراتي بتخوني مع واحد معاه فلوس، ووعدته بالجواز لما تتطلق مني»، وهذه الكلمات كانت حجته عندما سأله القاضي عن سبب طلب نشوز زوجته بعد أن نعتها بـ«الخائنة»، وقال إنه أكتشف خيانتها له وأنها لم تصن عرضه وشرفه كما استأمنها، وأنه كان يعيش في كذبه كبيرة استمرت 10 سنوات كان مخدوعًا فيهم، على الرغم من أنه كان طوال هذه المدة يحاول جاهدًا أن يحافظ على المنزل وطفلتيه.

خطبها وتوسط لها في العمل

وأكمل الزوج حديثة للقاضي وهو يحاول أن يلتقط أنفاسه ويتذكر بداية تعارفه بها، فقال إنه تعرف عليها خلال دراستهما الجامعية، وكان يجمع بينهما بعض الأصدقاء المقربين، لكنه بعد فترة وقع في حبها وصارحها بذلك، لكنها طلبت منه أن يقوم بخطبتها، فكان ذلك خير دليل على أخلاقها، وفقا له، وبعد التخرج ذهب لمقابلة عائلتها وخطبها، وتوسط لها للعمل في شركة وتوظفت بفضله، وبعد فترة تمت الزيجة، وخلال سنوات زواجه الأولى رزقا بطفلتيه وكان سعيدًا للغاية.

الزوجة أهملت المنزل

وأضاف الزوج، أنه كان يحاول جاهدًا أن ينظم وقته بين العمل والمنزل حتى يساعدها في تربية الأطفال والأعمال المنزلية، لتحافظ على عملها وحتى لا يحملها فوق طاقتها، لكن مع مرور الوقت بدأ يلاحظ تغير زوجته المفاجئ تجاه المنزل وبناتها، وأنها لم تعد تجلس معه كثيرًا، إما خارج المنزل بعد انتهاء العمل، أو ممسكة بهاتفها وتتحدث طوال الوقت، وعندما سألها عن سبب إهمالها لأطفالها تحججت بالعمل وأنها تؤمن لهم مستقبلا أفضل، فضلًا عن أنها بدأت بشراء ملابس باهظة الثمن وشنط فارهة.

رسائل فيسبوك بينها وبين عشقيها

وتابع الزوج: «بدأت أشك في تصرفاتها غير المفهومة، بعدت عني، فبدأت أراقب تليفونها وبعد فترة اكتشفت رسايل غرامية على فيسبوك بيها وبين راجل، وعرفت إنه زميلها في الشغل ومطلق من فترة وإنها معظم الوقت مش بتروح الشغل، ووعدته بإنها هتتطلق مني ويتجوزوا، فأخدت البنتين وقعدتهم عند والدتي، وواجهتها فهددتي بالبنات».

دعوى نشوز بسبب خيانتها

وأنهي الزوج دعواه بأنه طلب من والدها الطلاق بهدوء دون أي فضائح من أجل طفلتيه لكنه رفض، فذهب لمحكمة الأسرة بالتجمع الخامس وأقام دعوى نشوز، وطلب من القاضي أن يحرمها من حضانة بناته لأنه لا يستأمنها على تربيتهم، وإسقاط جميع حقوقها الشرعية، ولازالت الدعوى أمام المحكمة.