زوج في دعوى نشوز: «سابت البيت والطفلتين.. وبتحوش من ورا الدروس الخصوصية»

أقام زوج دعوى نشوز أمام محكمة الأسرة ضد زوجته؛ بحجة أنه اكتشف أنها تعطي دروسا خصوصية، بعد منعها من العمل، وتدخر النقود التي تجنيها منها، وعندما واجهها أنكرت ذلك وتركت طفلتهما والمنزل، ولم تسأل عنهم منذ 4 أشهر، فلجأ لمحكمة الأسرة، وأقام ضدها دعوى نشوز وإسقاط حضانة الطفلتين.

قال الزوج للقاضي، إنه تعرف على زوجته خلال عمله بإحدى المدارس وتبادلا الإعجاب، وطلب منها الارتباط ووافقت وتقدم لخطبتها، وأتفق معها أنهما سيتزوجا في منزل العائلة، وعندما تتيسر الأمور معه سينتقلا في منزل جديد ووافقت، وتمت الزيجة، وبعد الزواج طلب منها ترك العمل والتفرغ للمنزل، واستجابت لذلك أيضا.

زواج 7 سنوات

وأضاف الزوج أنه لم يقصر مع زوجته طوال فترة زواجهما، بل كانت كل طالباتها مجابه، وخلال 7 سنوات أنجبا طفلتين، ومنذ عام ونصف العام انتقلا من العيش مع أهله، إلى منطقة راقية، وحينها أبتعد عن مكان عمله فكان يذهب للمنزل كل 3 أيام مرة، وبعد فترة لاحظ انشغال زوجته عنه، وعندما سألها تحججت بأنها مشغولة بأطفالها، وفي يوم أخبرته طفلته أنه يزورهم الكثير من الضيوف، وأنها تلعب مع أصدقاء جدد، فأعتقد أنهم الجيران وأن والدتها تتسلي معهم طوال النهار.

سابت البيت والطفلتين

وتابع الزوج: «بعد فترة عرفت إنها مشغولة طول اليوم، وبرجع البيت ألاقيها تعبانة، وفي مرة مردتش أصحيها ودورت على الهدوم ولقتها مخبيه 4 آلاف جنيه، وافتكرت إنها بتوفر من مصروف البيت، وبعدين اكتشفت إنها عاملة دفتر توفير وفيه فلوس كتير، بتحوش فيه تمن الدروس الخصوصية اللي بتدها للعيال بقالها سنة، ولما أتخانقت معها إنها كده بتغش أولياء الأمور وأجبرتها إنها تتكلم معاهم وتعتذر لهم رفضت وسابت البيت والبنتين ومسألتش فينا من 4 شهور».

دعوى نشوز وإسقاط حضانة

وأنهى الزوج دعواه بأنه لم يتوقع أن زوجته تخدعه منذ عام، وخالفت أوامره واستغلت غيابه، فضلا عن أنها كذبت على أولياء الأمور في أنها مازالت تمارس مهنة التدريس، فلجأ لمحكمة الأسرة بالتجمع الخامس، وأقام ضدها دعوى نشوز حملت رقم 3855 لسنة 2021، وأخرى إسقاط حضانة للطفلتين، ولازالت الدعوتين أمام المحكمة.