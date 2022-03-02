وزيرة التخطيط: تغطية الاكتتاب الأولي لـ«إن آي كابيتال» بأكثر من 30 ضعفا

أعلنت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي غلق باب الاكتتاب الأولي في صندوق «15/30» وهو صندوق شركة «إن آي كابيتال» الجديد لأدوات الدخل الثابت بحجم إصدار تخطى 1.5 مليار جنيه، ويأتي غلق باب الاكتتاب بعد أسبوعين فقط من فتحه وذلك نظراً للإقبال الكبير الذي شهده الطرح.

وجرى فتح باب الاكتتاب يوم الثلاثاء الموافق 15 فبراير 2022 بحجم إصدار مستهدف 50 مليون جنيه، وتلقّت شركة «إن آي كابيتال» طلبات أدت الى تغطية الإصدار بأكثر من 30 ضعف الحجم المستهدف للصندوق.

تلقى طلبات الشراء بشكل يومي

ويتمّ ابتداءاً من الغد فتح باب تلقى طلبات الشراء بشكل يومي فى وثائق صندوق «15/30»، أما طلبات الاسترداد ستكون يومي 15 و30 فقط من كل شهر، وذلك عن طريق شركة «عربية أون لاين» للأفراد والمؤسسات، وشركة «إن آي كابيتال» للمؤسسات الكبرى.

وفي هذا الإطار، قالت السعيد إنَّ النجاح الهائل الذي حققته شركة «إن آي كابيتال» الذراع الاستثماري لبنك الاستثمار القومي في طرح صندوق «15/30» لأدوات الدخل الثابت دليل على تميز أدائها ونمو الدور الذي تقوم به في مجال الخدمات المالية غير المصرفية، خاصة بعد النجاح الباهر الذي حققه صندوق سيولة النقدي على مدار العام الماضي.

وأضافت أنَّ طرح هذا النوع من المنتجات الاستثمارية يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات لسوق المال مما من شأنه أن يساهم في دعم التنمية الاقتصادية.

وفي هذا الصدد، صرح أشرف نجم الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار القومي ورئيس مجلس إدارة إن آي كابيتال قائلاً: «نفتخر بقيام شركة إن آي كابيتال القابضة بإطلاق صندوق 15/30 بنجاح، وهو ما يعتبر استكمالاً لدورها المتنامي في دعم الاقتصاد وسوق المال المصري وتلبيةً لحاجة السوق لأوعية استثمارية جديدة تتيح للأفراد والمؤسسات الاستثمار بعائد مناسب وبأقل مخاطرة ممكنة».

ومن جهته، علق محمد متولي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة «إن آي كابيتال» على نجاح الطرح قائلاً: «قدرة إن آي كابيتال على تغطية الإصدار الأولي لصندوق 15/30 بأكثر من 30 ضعف في أسبوعين فقط يبرز استراتيجية الشركة في القيام بدور فعال في إضافة عمق جديد لسوق المال عن طريق إضافة منتجات مالية مبتكرة، كما يعكس كفاءة وخبرة العاملين بالشركة على إصدار وترويج الصناديق الاستثمارية بأنواعها المختلفة، ويشهد على ثقة شركاء النجاح من المستثمرين في إن آي كابيتال».

صافي الاستثمارات يتجاوز 4.8 مليار جنيه

وأضاف العضو المنتدب لشركة «إن آي كابيتال» أنَّ صندوق «سيولة» النقدي الذي أصدرته الشركة العام الماضي حقق نجاحاً باهراً في العائد المحقق للمستثمرين وتجاوز صافي الاستثمارات في الصندوق حاليا 4.8 مليار جنيه مصري، وهو ما دفعنا الى النظر في إصدار أوعية استثمارية جديدة تلبيةً لشهية المستثمرين لهذه المنتجات المالية.

كما علق محمد النبراوي رئيس قطاع إدارة الأصول في شركة «إن أي كابيتال» القابضة على إصدار الصندوق الجديد قائلاً: يمثل صندوق 15/30 خطوة جديدة لإدارة الأصول في تنويع منتجاتها الاستثمارية، حيث تدير كل من صندوق التعليم القومي الخيري «التعليم حياة» وصندوق «سيولة» النقدي بالإضافة للعديد من المحافظ الاستثمارية، ونحن الآن بصدد إعداد وطرح منتجات استثمارية جديدة لتلبية الطلب المتنامي في السوق المصري للمنتجات الاستثمارية المتنوعة.

يُذكر أنَّ صندوق استثمار «إن آي كابيتال» لأدوات الدخل الثابت «15/30» يهدف الى تقديم وعاء ادخاري واستثماري مميز يتناسب مع درجه المخاطر المنخفضة المرتبطة بالأدوات المستثمر فيها، ويستثمر الصندوق أمواله في أذون الخزانة وسندات الخزانة وسندات الشركات والتوريق والصكوك والودائع البنكية.