الإمارات تقدم مساعدات إغاثية لأوكرانيا بقيمة 5 ملايين دولار

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، تقديمها مساعدات إغاثية إنسانية إلى المدنيين المتضررين في أوكرانيا، بلغت قيمتها 5 ملايين دولار أمريكي.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية «وام»، اليوم، إن قرار دولة الإمارات العربية المتحدة، جاء استجابة لنداء الأمم المتحدة العاجل، بضرورة إغاثة ومساعدة اللاجئين في أوكرانيا، بما يعكس تركيز الدولة على مبادئ التضامن الإنساني في حالات النزاع.

أهمية التركيز على الوضع الإنساني المتدهور للمدنيين

وأكدت «الإمارات» على أهمية التركيز على الوضع الإنساني المتدهور للمدنيين وضمان حمايتهم، وكذلك إتاحة دخول الوكالات الإنسانية، وإنشاء ممرات آمنة، والسماح لأي شخص يرغب بالمغادرة أن يفعل ذلك دون تمييز أو عوائق.

وجاءت المساعدات الإغاثية والانسانية التي قامت بها دولة الإمارات المتحدة استجابة لنداء أطلقه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أمس، لتمويل العمليات الإنسانية للأمم المتحدة في أوكرانيا، حيث ذكرت تقارير الأمم المتحدة أن هذا التمويل أمر ملح لمساعدة ودعم آلاف الأشخاص الذين يعانون من نقص في الحصول على الخدمات الأساسية.