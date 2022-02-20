الإمارات تدعو «الجيوش الحليفة» لبناء درع لصد الطائرات المسيرة

دعت دولة الإمارات العربية المتحدة من أسمتهم بـ«جيوش الدول الحليفة» إلى العمل لبناء درع يحمي من خطر الطائرات المسيرة، وهي الطائرات التي استهدفت الإمارات خلال الأسابيع الماضية عدة مرات من قبل جماعة الحوثيين اليمنية والتي كانت طائرات مفخخة، وفق ما نقلت قناة «روسيا اليوم».

وافتتحت الإمارات اليوم مؤتمر متخصص في «الأنظمة غير المأهولة» في العاصمة أبوظبي بحضور ممثلين عن جيوش دول عربية وغربية، بينها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، لمناقشة تطور هذه الأنظمة وكيفية التصدي لأخطارها، والتي باتت تشكل تهديدا كبيرا.

وزير الذكاء الاصطناعي: نحمي أمننا في مواجهة الأنظمة غير المأهولة

وقال عمر سلطان العلماء وزير الدولة الإماراتي للذكاء الاصطناعي، عمر سلطان العلماء أمام عدد من الخبراء والعسكريين إنه اليوم نفهم أكثر من أي وقت أهمية حماية أمتنا من خلال ضمان أن هذه التقنيات هي أدوات يمكننا استخدامها، مشددا على ضرورة ألا تستخدم تلك الأدوات في الاتجاه المعاكس.

ونتيجة لتكرار هجمات الطائرات المسيرة على الإمارات، قررت الولايات المتحدة إرسال مدمرة وطائرات مقاتلة لأبوظبي لتساعدها في التصدي لتلك الهجمات.

وبدورها أعلنت فرنسا تعزيز تعاونها الدفاعي مع الإمارات.

الأنظمة غير المأهولة سهلة ويمكن وقوعها بيد الإرهابيين

وقال وزير الدولة الإماراتي إن هذه الأنظمة أصبحت أرخص بكثير، ويسهل الوصول إليها أكثر من أي وقت مضى، وسهولة الوصول إليها تسمح بوقوعها في أيدي جماعات إرهابية، مؤكدا أن ذلك تحد يتطلب التكاتف والعمل لضمان أنه يمكن بناء درع يحمي من خطر استخدام هذه الأنظمة.

وتسببت هجمات الحوثيين بالطائرات المسيرة على الإمارات في وقوع 3 قتلى في العاصمة الإماراتية «أبوظبي» وذلك ضمن سلسلة من الهجمات والقذائف الصاروخية التي نجحت الدفاعات الجوية الإماراتية في التعامل مع أغلبها.