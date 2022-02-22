«شركات السياحة»: زيادة أعداد الوافدين من الإمارات وقطر خلال شهر فبراير

قال محمد فاروق رئيس لجنة السياحة الإلكترونية بغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنَّ النصف الأول من شهر فبراير الجاري شهد زيادة في أعداد السياح الوافدين إلى مصر من كل من الإمارات وقطر وذلك بسبب إجازات منتصف العام الدراسي هناك، لافتًا إلى أنَّ الحركة السياحية الوافدة إلى مصر من السعودية ستبدأ في الارتفاع الشهر المقبل بسبب وجود إجازة لمدة 10 أيام يفضل آلاف السعوديين قضائها بالمدن السياحية المصرية.

أعداد السياح العرب خلال يناير وفبراير ضعف العام الماضي

وأضاف رئيس لجنة السياحة الإلكترونية لـ«الوطن» أنَّ الحركة السياحية التي استقبلتها مصر من الدول العربية منذ بداية العام الجاري وحتى الآن تمثل ضعف التي استقبلتها خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، مبينًا أنَّها تمثل 60% من ذات الفترة من عام 2019 قبل بدء جائحة كورونا .

السعودية الأكثر عربيا في إرسال السياح لمصر العام الماضي

وأشار إلى أنَّ الحركة السياحية الوافدة لمصر من الدول العربية العام الماضي كانت ضعيفة خلال الـ5 أشهر الأولى من العام الماضي، إلا أنَّها بدأت في الارتفاع بداية من النصف الثاني من شهر مايو 2021، خاصة بعد قرار المملكة العربية السعودية بإستئناف رحلاتها إلى مصر، مشيرًا إلى أنَّ السعوديين احتلوا المركز الأول كأكثر السياح العرب الذين زاروا مصر خلال العام الماضي.

وأشار رئيس لجنة السياحة الإلكترونية بغرفة شركات السياحة إلى أنَّ السياحة العربية مهمة جدا لمصر، إذ تمثل نحو 30% من الحركة السياحية التي تستقبلها مصر سنويا، فضلًا عن أن السائح العربي من ذوي الإنفاق المرتفع ومتوسط إنفاقه يماثل أضعاف ما ينفقه سياح بعض الدول الأوربية الذين يزورون مصر.

ونوه إلى أنَّ متوسط إقامته بمصر يبلغ أكثرمن إسبوع ،كما انه يكرر الزيارة أكثر من مرة فى العام، متابعًا أنَّ غالبية السياح العرب الذين يزورون مصر يقيمون في فنادق القاهرة الكبرى، فيما تُفضل أعدادًا ليست بالقليلة منهم قضاء إجازاتهم بشرم الشيخ والغردقة.