بالأرقام.. نسب تعاطي المخدرات والتدخين بين طلاب الثانوية العامة

ينفذ صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، العديد من الحملات التوعوية والوقائية، للحد من انتشار المواد المخدرة، كاشفا في في تقرير له، عن رصد مشكلة تعاطي وإدمان المخدرات، للفئة العمرية الأصغر من 18 عاما، وفقا لبيانات الخط الساخن للصندوق «16023».

وجاءت النتائج بحسب تقرير الصندوق كالتالي:

- 6% من الطلاب متعاطي المخدرات أقل من 15 عاما.

- 94 % من الأطفال ممن لديهم مشكلة مع المخدرات، تراوحت أعمارهم من 15 إلى 18 عاما.

أنواع مواد التعاطي بين الفئة العمرية من 15 إلى 18 سنة

- أكثر مواد التعاطي بين الفئة العمرية من 15 إلى 18 سنة جاءت كالتالى:

- الحشيش كان الأكثر تناولا بنسبة 91%.

- الفودو والاستروكس 20%.

- الهيروين 20%، إلى جانب أن هناك تعاطى أكثر من مادة مخدرة.

وأوضح الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، أن صندوق مكافحة الإدمان، أجرى دراسة عن تعاطى المخدرات، وكذلك التدخين بين طلاب الثانوية العامة والفنية، على نحو 5 آلاف و48 طالب في 146 مدرسة داخل 13 محافظة، وجاءت النتيجة كالتالي:

تناول طلاب الثانوية للشيشة بنسبة 21%

-السجائر والشيشة «تعاطي متعدد» بنسبة 34%.

- نسبة التدخين بين سن 15 حتى 18 سنة كانت 12.8%، بينما جاءت نسبة السجائر 28% .

- الشيشة 21%.

- 73.3% من هؤلاء الطلاب يشترون السجائر بأنفسهم.

- نسبة تعاطى المخدرات 7.7% بين تلك الفئات العمرية.

تنفيذ العديد من الحملات التوعوية بالمدارس

لفت مدير صندوق مكافحة الإدمان، إلى أنه جرى تنفيذ العديد من الحملات التوعوية بالمدارس، التى جاءت كالتالي:

- نفذ الصندوق، دليل اختار حياتك لتوعية الطلاب بأضرار التدخين والتعاطي بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم داخل 2000 مدرسة سنويا.

- استهدف الدليل 2000 ألف طالب وطالبة سنويا.

- تنفيذ برامج توعوية داخل 750 مركز شباب ونادي.

- استهداف أكثر من 100 ألف طالب وطالبة.

- افتتاح 4 بيوت للتطوع بجامعات سوهاج، القاهرة، حلوان، والزقازيق.