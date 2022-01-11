الحشيش يتصدر أصناف المخدرات بـ 51%.. السر في «أصدقاء السوء»

أكد صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، اليوم، أن البيانات التحليلية للخط الساخن لعلاج الإدمان «16023»، تعد مؤشرا لتفاعل المجتمع مع قضية المخدرات؛ بدءا من الوقاية الأولية والاكتشاف المبكر، وصولا إلى العلاج من الإدمان وتأهيل المرضى.

زيادة المتصلين بالخط الساخن إلى 99 ألفا

وأوضح الصندوق، في تقرير صادر عنه، حصلت «الوطن» على نسخة منه، أن أعداد الاتصالات بالخط الساخن؛ سواء للمتابعة أو لطلب العلاج أو لخدمات المشورة أو للبلاغات والشكاوى، ارتفعت من 35 ألفا و600 اتصال عام 2014 إلى 99 ألفا و581 اتصالا عام 2021.

وأكد الصندوق، أنه فيما يتعلق بأكثر أنواع المخدرات التي يتعاطاها المرضى الذين اتصلوا بالخط الساخن خلال عام 2021، جاء الحشيش في المقدمة بنسبة 51.1%، لافتا إلى أن ذلك يرجع إلى المفاهيم المغلوطة بشأنه، وهي أن الحشيش لا يسبب الإدمان.

نسب تعاطي المواد المخدرة بين الفئات العمرية

وأشارت النتائج إلى أن المخدرات التخليقية مثل «الفودود - البودر- الشابو - الشادو - الإستروكس»، انتشرت بنسبة 18.8%، وجاءت كالتالي:

- الحشيش : 51.12%.

- الهيروين 41.9%.

- ترامادول 31.6%.

- استروكس - فودو 12%.

- بانجو 11.9 %.

- ابتريل 3.8%.

- بودر 3.6%.

- كحوليات 3.3%.

- شابو - شادو 3.2%.

- ليرولين 2.2%.

- لاريكا 1.8%.

- أفيون 0.9%.

أصدقاء السوء سبب تعاطي المخدرات

وأكدت النتائج، أن مريض الإدمان، يتعاطى أكثر من مخدر، مشيرة إلى أن أبرز الأسباب التي دفعت للتعاطي، كانت أصدقاء السوء بنسبة تخطت الـ 61%.

المخدرات التخليقية تؤثر على الأمن المجتمعي

وأشارت النتائج إلى ضرورة التوسع في تنفيذ حملات التوعية ضد متعاطي المخدرات التخليقية؛ لما لها من آثار كبيرة على الجهاز العصبي، فضلا عن أعراضها الخطيرة، مشيرا إلى أن أبرز آثار تعاطي المواد المخدرة التخليقية، هي السلوك العدواني المبالغ به، الذي يؤثر بشكل مباشر على الأمن المجتمعي، وارتكاب الجرائم غير النمطية.