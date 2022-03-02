الموسم الثاني من مسلسل «في بيتنا روبوت».. مفاجآت مثيرة تنتظر «يوسف»

نجاحًا كبيرًا حققه مسلسل «في بيتنا روبوت» بعد عرض الموسم الأول في يناير العام الماضي، ما دفع الكثيرين إلى البحث عن موعد عرض الجزء الثاني منه والأحداث التي ستدور حولها حلقات المسلسل، إذ من المنتظر أن يشارك في سباق دراما رمضان 2022.

وتقدم «الوطن» في السطور التالية، موعد عرض وقصة مسلسل «في بيتنا روبوت» الجزء الثاني، إذ يدور في إطار كوميدي.

تفاصيل الجزء الثاني من مسلسل «في بيتنا روبوت»

وتدور أحداث الجزء الثاني من مسلسل«في بيتنا روبوت»، حول ظهور مهندس منافس جديد لـ«يوسف» ويلعب دوره الفنان هشام جمال، يمتلك شركة منافسة وروبوت يتميز بالقوة، ويدعى «متين»، وتدور بينهما العديد من المسابقات لتحديد الروبوت الأفضل على مدارالحلقات.

ويتلقى «يوسف» و«سارة» وتجسد دورها الفنانة ليلى زاهر، مفاجأة سارة بانتظارهما أول مولود لهما، وتبدأ الأحداث في التصاعد بسبب معاناة الزوجان من المشاكل الأسرية خلال فترة الحمل.

ويشارك في بطولة المسلسل الذي سيعرض في دراما رمضان 2022، هشام جمال، ليلى زاهر،عمرو وهبة، شيماء سيف، دنيا ماهر، سليمان عيد، شيرين، دنيا ماهر، أوس أوس، ناهد السباعي، هشام ماجد، طه دسوقي، حسين نصار، هنادي مهنا، إيمي الجندي، أحمد زاهر، إسلام إبراهيم وهو من تأليف أحمد محي، ومحمد المحمدي، ومن إخراج هشام جمال.

نجاح الجزء الأول من المسلسل

وحقق الجزء الأول من المسلسل نجاحًا كبيرا، بعد عرضه في شهر يناير من العام الماضى، ودارت أحداثه في إطار كوميدي، حول الشاب «يوسف» الذي يعمل على مشروع تصنيع إنسان آلي باستخدام تقنية «الذكاء الاصطناعي»، وبعد نجاحه في تصنيع نموذجين من الروبوتات، أطلق عليهما اسم «زومبا» و«لذيذ»، وسرعان ما تنقلب حياته رأسا على عقب، بسبب المشاكل التي يتعرض لها في عمله.