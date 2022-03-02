خطوات تسجيل قراءة عداد الغاز.. احذروا الغرامة المالية

مع بداية كل شهر الجديد، يبحث المواطنون عن طرق دفع الفواتير المختلفة الخاصة بالمرافق، مثل الكهرباء والمياه والتليفون والإنترنت، ومن أكثر الأشياء التي يهتمون بها فاتورة الغاز، ما يجعلهم يبحثون عن خطوات تسجيل قراءة عداد الغاز، للاستعلام عن الفاتورة الخاصة بهم، والتأكد من القيمة التي يطلبها منهم محصل الفواتير.

وخلال السطور التالية، تعرض «الوطن» خطوات تسجيل قراءة عداد الغاز، بحسب ما جاء على الموقع الرسمي الخاص بشركة «بترو ميتر».

خطوات تسجيل قراءة عداد الغاز

- أتاحت شركة «بترو ميتر» فرصة الاستعلام عن فاتورة الغاز الخاصة بالمواطن من خلال تسجيل قراءة عداد الغاز، بالدخول على الموقع الرسمي للشركة من هنـــــــــــا.

- ثم يقوم المواطن بإدخال الأرقام الموجودة في الخانات المختلفة المعروضة على شاشة عداد الغاز، والتي تتمثل في «فرعي، شقة، عمارة، بلوك، قطاع، يومية، منطقة، محافظة».

- وبعد إدخال الأرقام الخاصة بالخانات، يضغط على «إعرض»، حتى تعرض قيمة الفاتورة الخاصة بالمواطن، وتسجيل قراءة عداد الغاز الخاص به في الشركة.

دفع قيمة فاتورة الغاز

وتتيح الشركة للمواطنين دفع قيمة الفواتير الخاصة بهم من خلال دفع قيمة فاتورة الغاز من خلال عدد من الشركات الخاصة بالتحصيل الفوري، والتي تتمثل في «فوري، أمان، خدماتي، ضامن، ممكن، مصاري، فون كاش».

وفي حالة تأخر محصل الفواتير عن موعد دفع الفاتورة الخاص بالمواطنين، يمكن التوجه للشركة لدفع الفاتورة الشهرية، الخاصة بالمواطن، وذلك لتجنب تراكم الفواتير على المواطنين، والذي قد يعرضهم لدفع غرامة مالية في حالة تأخرهم عن سداد قيمة الفواتير الخاصة بهم.