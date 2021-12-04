تعرف على خطوات تسجيل قراءة عداد الغاز لشهر ديسمبر

يبحث العديد من المواطنين عن كيفية تسجيل قراءة عداد الغاز وتحديداً خلال الأيام الأولى من كل شهر، لذا تستعرض «الوطن» خطوات تسجيل قراءة عداد الغاز لشهر ديسمبر، بالإضافة إلى الطرق المختلفة التي يمكن من خلالها المواطنين تسجيل القراءة.

خطوات تسجيل قراءة عداد الغاز لشهر ديسمبر

وحتى يستطيع المواطن تسجيل قراءة عداد الغاز الخاصة به لشهر ديسمبر يجب عليه اتباع بعض الخطوات، وهي كالتالي:

1 - في البداية يجب فتح موقع شركة الخدمات التجارية البترولية، وهي إحدى شركات قطاع البترول، ويمكن الوصول إلى هذا الموقع من خلال الضغط على هذا الرابط.

2 - تظهر أمامك الصفحة الرئيسية للموقع، ويجب في هذه الخطوة الضغط على أيقونة باسم «إدخال قراءة الغاز».

3 - سوف تظهر أمامك الصفحة المخصصة لتسجيل قراءة الغاز، ومعها يجب كتابة كافة البيانات المطلوبة.

4 - يجب كتابة رقم المشترك، والتأكد منه جيداً، والذي يحتوي على كل من أرقام: «فرعي، وشقة، وعمارة، وبلوك، وقطاع، ويومية، ومنطقة، ومحافظة».

5 - بعد الانتهاء من كتابة كافة البيانات المكتوبة والذي يمكن الحصول عليها من خلال فاتورة الغاز، يجب الضغط على أيقونة باسم «اعرض».

الطرق المختلفة لتسجيل قراءة عداد الغاز

وهناك العديد من الطرق التي يمكن من خلالها كافة المواطنين تسجيل قراءة عداد الغاز، وهي كالتالي:

1 - تسجيل قراءة عداد الغاز عن طريق موقع الشركة، وذلك حسبما تم التوضيح في الخطوات السابقة.

2 - تسجيل قراءة عداد الغاز من خلال المندوبين التابعين للشركة.

3 - تسجيل قراءة عداد الغاز عن طريق خدمة العملاء، ويمكن التواصل معهم من خلال الخط الساخن 1122.

4 - تسجيل القراءة من خلال تحميل أحد التطبيقات على الهاتف المحمول باسم «بتروميتر».

5 - أو التسجيل من خلال خدمة «IVR»، وهي الاتصال على الأرقام التالية:

- 5727.

- 09000727.