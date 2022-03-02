تأجيل محاكمة طالب هندسة بتهمة ابتزاز فتاة بصور خادشة في الشرقية

قررت محكمة جنايات الزقازيق، في محافظة الشرقية، في جلستها منذ قليل، تأجيل محاكمة طالب بكلية الهندسة، متهم بابتزاز طالبة بكلية الطب البيطري مادياً، وتهديدها بنشر صور خادشة للحياء لها، على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جلسة 27 مارس.

عقدت المحكمة جلستها اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار سامي عبد الحليم غنيم، رئيس محكمة جنايات الزقازيق، وعضوية المستشارين وليد المهدي، وأمير زكي، وسكرتارية خالد إسماعيل، ويامن محمود.

أمن الشرقية يتلقي بلاغاً من طالبة تتهم طالباً بابتزازها

تعود تفاصيل القضية لعام 2021، حيث تلقى مدير أمن الشرقية إخطاراً يفيد بورود بلاغ من فتاة تُدعى «ع.»، طالبة في كلية الطب البيطري بإحدى الجامعات المصرية، باتهام «أحمد م.»، 27 سنة، طالب بكلية الهندسة وصاحب شركة إعلانات، بابتزازها وتهديدها بنشر صور خادشة لها على مواقع التواصل الاجتماعي، وطلب منها مبلغ 5 آلاف جنيه، مقابل عدم نشر الصور.

كيفية استدراج المتهم للفتاة الشاكية

وتضمن البلاغ أنها كانت تبحث عن فرصة عمل، وتواصلت مع المتهم، بعدما أوهمها بتوفير وظيفة لها، ثم نشأت بينهما علاقة عاطفية عبر الهاتف، وأوهمها بأنه سيتقدم إلى أهلها لطلب الزواج منها.

القبض على المتهم وإحالته لجنايات الزقازيق

وأشارت خلال البلاغ إلى أن المتهم طلب من المجني عليها إرسال صور لها، قبل أن يقوم بابتزازها مالياً، وطلب مبلغ 5 آلاف جنيه، مقابل عدم نشر الصور والفيديوهات، وألقت الشرطة القبض على المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات.