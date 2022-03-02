وزيرة التضامن: إغلاق الحضانات غير المرخصة.. وخدمات متكاملة لأصحاب الإعاقات الشديدة بالشهادات القديمة.. وبطاقات تموين لأبناء دور الرعاية

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، إنه تم استبعاد 32% من مستفيدى الدعم النقدى الخاص بالعجز لأنهم كانوا «ضاربين ورق»، وسيتم توفير بطاقة الخدمات المتكاملة لأصحاب الإعاقات الشديدة، مشيرة إلى أنه تم عمل سجل مدنى داخل الوزارة لتسهيل حل شكاوى المواطنين وتوفير 1200 شقة لأبناء دور الرعاية وإرسال قيمة الشقق للإسكان.

وأكدت الوزيرة فى حوارها لـ«الوطن» أنه تم عمل حوار مجتمعى مع الجمعيات الأهلية ورجال الدين والأسر الكافلة حول قانون الرعاية البديلة وأرسلناه لشيخ الأزهر ووزارة العدل لإبداء الرأى قبل إرساله لمجلس الوزراء، واتخاذ إجراءات لتسهيل الخروج بالأطفال المكفولة خارج مصر بشرط إشراف السفارة المصرية أو وزارة التضامن فى الدول التى يسافرون إليها، مشيرة إلى أن 143 ألف سيدة تقدمن لوظيفة رائدة ريفية بمكافأة تتراوح بين 900 و1300 جنيه وسنختار 17 ألفاً، وهناك لجان محلية للاختيار النهائى آخر شهر مارس.. وإلى نص الحوار:

كيف يتم التعامل مع التجاوزات فى دور الرعاية، بعد انتشار العديد من الانتهاكات مؤخراً؟

- لا بد لرواد السوشيال ميديا من الرجوع إلى وزارة التضامن للتحقق من أى واقعة، قبل نشر فيديوهات قديمة أو غير حقيقية، ولا ننكر أن هناك أخطاء فى دور الرعاية، وملف الرعاية ملف ساخن وسيتم فتحه بكل جرأة، وتم تسهيل كفالة الأطفال، وتسهيل الإجراءات، بدليل استقبال 2700 طلب، وهناك جمعيات رفضت إعطاءنا الأطفال، فأصبحت هناك مشكلة مع بعض الجمعيات، فبدأنا التشكك بهم فيما يتعلق بالتبرعات، لذلك تم فتح الملف بجرأة، وللتعامل مع التجاوزات تم تسهيل الكفاءة، وعمل خط ساخن من خريجى دور الرعاية لاستقبال الشكاوى من الأطفال «من أبناء دور الرعاية لأبناء دور الرعاية»، ولا يتم إبلاغ الإدارة المركزية للرعاية، ولكن الشكوى تكون على مكتب الوزير مباشرة، لرصد المشكلات على الفور.

هل يتم توفير سكن لأبناء دور الرعاية بعد بلوغهم 21 عاماً؟

- تم تخصيص 600 شقة لأولاد دور الرعاية، وسيتم توفير 600 شقة أخرى لهم، وتم إرسال مبالغ الشقق لوزارة الإسكان من العام الماضى، ووزارة الإسكان قالت لى «ماتسكّنيش ابن من دور الرعاية عليه حكم»، وذلك لمن تجاوز 21 عاماً، ويتم تقسيم الأبناء بدور الرعاية من يوم إلى 3 سنوات، ثم إلى 6 سنوات، ومن 6 إلى 12 سنة، وطلبت من وزارة الدفاع والأزهر إعطاء دروس للأطفال حول الأخلاق والدين، إلى جانب طلب تدريبهم رياضياً، لأننا نتحدث عن دور بسيطة لجمعيات فقيرة.

وماذا عن الاستراتيجية وقانون الرعاية البديلة؟

- تم عمل حوار مجتمعى مع الجمعيات الأهلية ورجال الدين والأسر الكافلة، وتم إرساله لشيخ الأزهر ولوزارة العدل، حتى يتم إبداء آرائهم فيه قبل إرساله لمجلس الوزراء، وهناك 30% من الأولاد معلومة النسب، بمعنى أن يكون الأب مسجوناً والأم تزوجت، أو البيت فيه دعارة، أو الأب يتاجر فى المخدرات، وأنا مستلمة هؤلاء الأطفال ونعالجهم نفسياً، وملف الرعاية مركب، وهناك 10 آلاف و800 طفل بدور الرعاية، و11 ألفاً و700 طفل مكفولون بأسر، وبدأنا عمل قاعدة بيانات لأطفال دور الرعاية، وعند دخول هؤلاء الأبناء الامتحانات وجدنا أرقاماً قومية متشابهة، فتم جمع الأعداد وعمل قاعدة بيانات لرصد حالة الجمعيات والأطفال الموجودين بها، وكذلك المسنون حتى نعرف تفاصيل حياتهم، وسألت وقت جائحة كورونا «مين مات فى كورونا قالوا لى مفيش حد، قلت لهم إزاى؟»، فبدأنا بناء قاعدة بيانات ويتم ميكنة الجمعيات، حتى يتم تسجيل الحالات الحرجة وتحويلها لوزارة الصحة، وهناك 520 دار مؤسسة أيتام، و40 داراً لأطفال بلا مأوى، و168 داراً للمسنين، ودور لذوى الإعاقة، وهناك دور للمغتربين، والإجمالى يقرب من 1000 دار، لذلك كان لا بد من الميكنة.

هل هناك إمكانية لكفالة الأطفال والسفر بهم للخارج؟

- تم تسهيل الخروج بالأطفال المكفولين خارج مصر، بشرط إشراف السفارة المصرية، أو وزارة التضامن فى الدول التى يسافرون إليها عليهم، واستغرق هذا الموضوع مباحثات لمدة عامين، خوفاً على هؤلاء الأبناء، وسيتم التأمين الصحى على أبناء دور الرعاية وتوفير بطاقة تموين لمن تجاوز 21 سنة، وإعطاؤهم شققاً «تمليك» أو مشروعاً، وإعطاؤهم مصروفاً شهرياً «دعم كرامة»، وتم إعطاء طلاب دور الرعاية فى المرحلة الإعدادية «تابلت»، وتشفير التابلت من أى مواقع غير أخلاقية، حتى يتمكن من المذاكرة، وهدم دار «ليلة القدر» أخذ منا مجهوداً، وتم عمل لجنة لرصد كل المؤسسات الحرجة ورصد مشكلاتها للتصدى لها، وملف الرعاية ملف مجتمع وليس ملف وزارة، والوزارات الأخرى متعاونة والرئيس متفهم هذه القضية، والوادى الجديد ليس بها أى مؤسسات، وأسوان بها مؤسستان فقط؛ واحدة بها 6 أطفال والأخرى بها 4 أطفال.

كيف يتم التصرف مع المتسولين بالشارع؟

- تم الانتهاء من الحصر الميدانى، والتسول بالشارع 3 أنواع، إما العمل فى الشارع والمبيت بالشارع أو امتهان التسول، أو أشخاص بلا مأوى، وليس لدى «التضامن» قوة قهرية لإجبار أحد على الذهاب لدور الرعاية، ولكن يتم التدخل من قبل التضامن إذا كانت موجودة بالشارع ومعها طفل ومن حقى أخذ الطفل، وحماية الأطفال العزل، وإبلاغ الداخلية بالموجودين بالشارع، وهناك مرضى نفسيون، وتم عمل لجنة بين التضامن والصحة، وهناك أطفال موجودون بالشارع نتيجة مشكلات أسرية، وأطفال وكبار بلا مأوى وليست معهم أوراق ثبوتية.

ما عدد بطاقات الخدمات المتكاملة التى تم إصدارها حتى الآن؟

- بطاقة الخدمات المتكاملة تتم بالتنسيق بين الصحة والتضامن وتم إصدار أكثر من 900 ألف بطاقة، معظمها مرحلة أولى، والصحة هى التى تحدد نوع ودرجة الإعاقة، ولو كذب ذوو الإعاقة سيكلف الدولة كثيراً، وفى عام 2017 أخرجت 32% من المستفيدين من الدعم النقدى الخاص بالعجز كانوا «ضاربين ورق»، والدولة يدها مغلولة حتى لا يساء استخدام الموارد وتقوم بعملية التحقق، والاتفاق مع الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والقائم بأعمال وزارة الصحة، كل الإعاقات الشديدة يتقدمون بشهادات قديمة للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، مثل «الكفيف، الأصم، الشلل الدماغى، النصفى، الشلل السفلى، قصار القامة» لأن هذه الإعاقات معروفة، وقلت للصحة: «أنا هسجلهم صحى واجتماعى وبطاقة خدمات متكاملة»، وسيتم عمل سجل مدنى داخل وزارة التضامن وعلى وشك الانتهاء منه، لتسهيل حل شكاوى المواطنين بدل «مايلفوا كعب داير»، ووزارة الصحة وعدت بزيادة المجالس الطبية للكشف عن الإعاقات، وتم عمل مكاتب تأهيل داخل مستشفيات الجيش، وأرسلنا موظفين، وسيتم توصيل كارت الخدمات للمستفيد حتى باب منزله مقابل 10 جنيهات حتى يقل ابتزاز المواطنين.

وماذا عن مشروع الأطراف الصناعية؟

- مشروع الأطراف الصناعية تم طرحه على الرئيس، ووجه بإسناده للقوات المسلحة، وبدأت تعمل مظلة للتضامن مع الإنتاج الحربى والتجارة والصناعة والصحة والتعليم العالى، وتم تقسيم الأدوار، والتضامن معنية بالحصر وبحث الحالة وخدمة ما بعد تقديم الطرف، وتم التواصل مع الملحق العسكرى والتجارى بألمانيا والاتصال بهيئة الشراء الموحد، وجمعنا كل حالات الشلل الدماغى والحركى المزمن، وكل الإعاقات التى بها بتر، وتم رصد 650 حالة وفقاً لقواعد بيانات التضامن يحتاجون إلى أطراف صناعية وأجهزة تعويضية، وتجميع من تقدموا لشراء سيارة، والتعليم العالى قالت «عاوزين ندخل صناعة الأطراف الصناعية فى مناهج الدراسة لأن ماحدش عندنا فى مصر بيعرف يعمله، والاستيراد غالى جداً، والدولة لا تستطيع شراءه لكل المواطنين، وكل وزارة تعمل ما عليها»، وتم عمل استمارة بكل قرى «حياة كريمة»، وفى حالة إذا كان عنده إعاقة حركية يتم ملء الاستمارة الخاصة بالإعاقة، وسيتم الانتهاء منها نهاية الشهر القادم، لأنه يتم عمل حصر كامل لـ4500 قرية فى حياة كريمة، وهناك لجنة وطنية تقدم تقارير لرئيس الجمهورية.

هل يتم تقديم الأطراف الصناعية بدون مقابل؟

- الطرف الصناعى تم عمل 3 أسعار له، فهناك صناعة ألمانى وهذا الطرف بمقابل، وهناك دعم جزئى للحالات ذات المستوى المتوسط، والفقير يأخذه مجاناً،

تسليم الأطراف الصناعية للمعاقين مدعومة إما جزئياً أو كلياً

والرئيس قال «كله ياخده ببلاش» فعرضنا حصر الأعداد، وستكون الأطراف الصناعية مدعومة إما جزئياً أو كلياً.

وماذا عن «معاشك بإيدك»؟

- طرحنا على الرئيس مقترح «معاشك بإيدك»، وقال لنا ابدأوا تطبيقه، وبدأنا تطبيقه لمعرفة إن كان سينجح أم لا، لأنه اتقال لنا الفلاحين مش هيدفعوا ولو دفعوا شهر مش هيدفعوا الشهر التانى، ومش هينفع ندخل على موازنة الدولة، وحزمة الدعم يعاد توزيعها لكن لا تزيد، وحالياً هناك أكثر من 60% من المستهدفين مستجيب ويدفع، ويتم تحليل الدعم، بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية ومدها بقواعد البيانات، و«معاشك بإيدك» تحت الاختبار، ويتم تجربته فى محافظتين.

متى سيتم الإعلان عن وظائف الرائدات الريفيات؟

- ليس من سلطتنا تعيين الرائدات، ودور الرائدات العمل فى الميدان، والرائدات كنّ يتقاضين 300 جنيه فى البداية، فتم عمل قاعدة بيانات وتم عمل بطاقات «ميزة» لهن، والفلوس والمكافآت الخاصة بهن ستكون بشكل مركزى.

143 ألف سيدة تقدّمن لوظيفة رائدة ريفية بمكافأة تتراوح بين 900 و1300 جنيه شهرياً

ويتم إسناد مهام لهن، وتقدم لإعلان وظائف الرائدات 143 ألفاً، بمكافأة تتراوح بين 900 و1300 جنيه، وتم عمل فلترة أولى وثانية ووصل عددهن إلى 34 ألفاً،

سنختار 17 ألفاً منهن.. ولجان محلية للاختيار النهائى آخر مارس

ويتم التركيز على الريف ومن لا تتخطى 35 سنة، وبمؤهلات، ويتم عمل مقابلات لـ34 ألفاً سيتم اختيار نصفهن «17 ألفاً»، وتم عمل لجان محلية للاختيار النهائى للرائدات آخر شهر مارس.

متى سيتم إطلاق استراتيجية التطوع؟

- تمت مناقشة المسودة الأولى للاستراتيجية وسيتم إطلاقها آخر الشهر الجارى، وستكون أول استراتيجية للتطوع فى مصر، مع الأخذ فى الاعتبار أن التطوع كان محوراً من محاور المجتمع المدنى بقانون تنظيم العمل الأهلى، وحالياً يتم عمل قاعدة بيانات موحدة عن التطوع، ويتم عمل منح تدريب للمتطوعين.

ما طبيعة عمل وحدة حقوق الإنسان بوزارة التضامن الاجتماعى؟

- تم إنشاء وحدة داخل الوزارة وعمل توصيف وظيفى لها، وتم تعيين أشخاص من داخل الوزارة للعمل بها، بالإضافة إلى استشاريين خارجيين، إلى جانب مهامهم، والوحدة غير منفصلة عن وحدة مكافحة الفساد، وتم إقرار الوحدة وهذا جزء من استراتيجية حقوق الإنسان.

كيف يتم التعامل مع الحضانات التى ترفض تقنين أوضاعها؟

- سيتم إغلاق الحضانات غير المرخصة، وتم عمل 1000 مدرسة مجتمع العام الماضى، وهناك مراكز عمالة الأطفال ونعمل وساطة بين الأسرة وصاحب العمل والطفل، ومؤسسات التثقيف الفكرى، تعمل على تعليم ذوى الهمم وتعليمهم أنشطة بسيطة، وأهالى هؤلاء الأبناء لا يزورونهم.