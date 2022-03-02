نتائج منافسات اليوم الثالث في بطولة كأس العالم لرماية البندقية والمسدس

شهدت منافسات اليوم الثالث من مسابقات بطولة كأس العالم لرماية البندقية والمسدس، التي تستضيفها مصر، بميدان الرماية الجديد في مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية، حصول الهند على المركز الأول والميدالية الذهبية في منافسات مسدس فرق سيدات، وفي المركز الثاني والميدالية الفضية ألمانيا، والمركز الثالث والميدالية البرونزية الصين.

فوز ألمانيا بذهبية فرق الرجال وتركيا بالفضية وإيطاليا بالبرونزية

وشهدت بطولة كأس العالم للرماية في منافسات مسدس فرق رجال، حصول ألمانيا على المركز الأول والميدالية الذهبية، وتركيا في المركز الثاني والميدالية الفضية، وفي المركز الثالث والميدالية البرونزية إيطاليا.

فوز المجر بذهبية منافسات سيدات البندقية والنرويج بالفضية وسنغافورة بالبرونزية

وفي منافسات بندقية فرق سيدات، المركز الأول والميدالية الذهبية المجر، وفي المركز الثاني والميدالية الفضية النرويج، وفي المركز الثالث والميدالية البرونزية سنغافورة.

فوز كرواتيا بذهبية بندقية الرجال وإيطاليا بالفضية والتشيك بالبرونزية

وفي منافسات بندقية الرماية فرق رجال، المركز الأول والميدالية الذهبية كرواتيا، والمركز الثاني والميدالية الفضية إيطاليا، وفي المركز الثالث والميدالية البرونزية التشيك.

فوز النرويج بذهبية فرق المختلط وإيطاليا بالفضية وكرواتيا بالبرونزية

وفي مسابقة فرق مختلط بندقية «10 متر»، المركز الأول والميدالية الذهبية النرويج، والمركز الثاني والميدالية الفضية إيطاليا، والمركز الثالث والميدالية البرونزية صربيا وكرواتيا.

65 دولة تشارك في البطولة

وتقام البطولة خلال الفترة من 27 فبراير وحتى 8 مارس المقبل، تحت إشراف الاتحاد المصرى للرماية برئاسة اللواء حازم حسني، ورعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وتشهد البطولة مشاركة واسعة من مختلف دول العالم، حيث يشارك بها 65 دولة.