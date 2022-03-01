نتائج اليوم الثاني لبطولة كأس العالم للرماية.. فضية جديدة لمنتخب مصر

فاز المنتخب المصري علي كمال وميرا أحمد بالمركز الثاني والميدالية الفضية، في منافسات مسابقة التارجت سبرنت المختلط ناشئين وناشئات ببطولة كأس العالم لرماية البندقية والمسدس، وحصل على المركز الأول والثالث بريطانيا، وفي مسابقة التارجت سبرنت فرق مختلط كبار حصل على المركز الأول والميدالية الذهبية ألمانيا، وجاء في المركز الثاني والثالث سلطنة عمان.

وجاء في المركز الأول بمسابقة نهائي سيدات كأس العالم للرماية مسدس هواء 10م، أننا كوراكاكي من ألمانيا، وفي المركز الثاني إيشا سينج الهند، وفي المركز الثالث والميدالية البرونزية انطوانيتا كوكستاكي نوفا من بلغاريا.

وفي مسابقة نهائي رجال مسدس هواء 10م حصل على المركز الأول والميدالية الذهبية شوداري ساوراب من الهند، وجاء في المركز الثاني مايكل شيفالد ألمانيا، وفي المركز الثالث ارتوم شيرنو اوسوف.

منافسات اليوم الأول ببطولة كأس العالم للرماية

وشهد اليوم الأول لمنافسات بطولة كأس العالم للرماية، فوز منتخبنا الوطني في منافسات التارجت اسبرنت، على النحو التالي: الميدالية الذهبية عن طريق الرامي كريم عبد الناصر، صاحب المركز الأول، والميدالية الفضية عن طريق اللاعب طارق ثروت، والبرونزية والمركز الثالث للاعب أحمد فهيم، بعد خوضهم منافسات شرسة مع لاعبي ألمانيا وبريطانيا وسلطنة عمان بالترتيب.

8 مارس ختام بطولة كأس العالم للرماية

وتقام البطولة خلال الفترة من 27 فبراير وحتى 8 مارس المقبل، تحت إشراف الاتحاد المصري للرماية برئاسة اللواء حازم حسني، وتحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وشركة الصياد.

وتشهد البطولة مشاركة واسعة من مختلف دول العالم، ويشارك بها 65 دولة، في ظل إجراءات احترازية مشددة واستخدام كل وسائل الوقاية والحماية لجميع أفراد البعثات، ضد فيروس كورونا.