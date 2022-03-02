أسقف المنيا الجديدة: التاريخ سيذكر للرئيس السيسي إعادة النسيج الوطني

أشاد «الأنبا فام»، أسقف المنيا الجديدة وتوابعها، الذي يترأس الكنيسة الأرثوذكسية في أحد أهم وأكبر المجتمعات العمرانية الجديدة في صعيد مصر، وهي مدينة المنيا الجديده، بتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي أدلى بها اليوم الأربعاء، حول مراعاة بناء كنيسة إلى جانب المسجد، في المشروعات الجديدة.

مبادئ المواطنة الرشيدة بالجمهورية الجديدة

وقال أسقف المنيا الجديدة، في بيان صحفي أصدرته المطرانية مساء اليوم، إن «الرئيس عبد الفتاح السيسي يرسخ كل يوم لمبادئ المواطنة الرشيدة، ويعيد لُحمة النسيج الوطنى داخل الجمهورية الجديدة، التي حلمنا بها كثيراّ، وها هي تتحقق على أرض الواقع، على أيدي قائد سيذكر له التاريخ في كل العصور، عظيم محبته لتراب هذا الوطن وشعبه بجميع فصائله».

«الأنبا فام»: الشعب المصري نسيج واحد

ووصف أسقف شرق والمنيا الجديدة التصريح الأخير لرئيس الجمهورية بـ«المستنير»، مؤكداً أن «الشعب المصري بمثل هذه القرارات، أصبح بالفعل نسيجاً واحداً، وشعباّ واحداً، داعماً لوطن متأصل في وجدان كل مصري».

وأشاد «الأنبا فام» بمطالبة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمراعاة بناء كنيسة إلى جانب المسجد في المشروعات الجديدة ،التي تعمل عليها الوزارة، وذلك أثناء قيام رئيس الجمهورية بافتتاح عدد من المشروعات القومية في نطاق القاهرة الكبرى.

يُذكر أنه تم تقسيم إيبارشية المنيا قبل عام، إلى 3 إيبارشيات، هي المنيا وتوابعها، ويرأسها «الأنبا مكاريوس»، وأبوقرقاص وتوابعها، وهي منطقة جديدة، يرأسها «الأنبا فيلوباتير»، وإيباشية شرق المنيا، منطقة جديدة أيضاً، يرأسها «الأنبا فام»، وبذلك تضم محافظة المنيا 9 إيبارشيات للأقباط الأرثوذكس، تشمل «مغاغة، والعدوة، وبني مزار، ومطاي، وسمالوط، والمنيا وتوابعها، وشرق المنيا وتوابعها، وأبوقرقاص، وملوي، ودير مواس».