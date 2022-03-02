جامعة المنيا تطلق قافلة طبية لقرية «أبيوها» في أبو قرقاص: 9 تخصصات

أطلق قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة المنيا، أولى قوافله المتكاملة بالفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2021 /2022، لقرية أبيوها بمركز أبو قرقاص؛ لتقديم خدماتها العلاجية بالمجان في كافة التخصصات ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي «حياة كريمة»، والتي أطلقتها الجامعة هذه المرة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

الكشف عن الأمراض المزمنة والسارية

وقال الدكتور مصطفى عبد النبي رئيس جامعة المنيا، إن الجامعة تضع خريطة سنوية لانتشار قوافلها الطبية وخدماتها التنموية بإقليمها، خاصة بالقرى المدرجة ضمن مبادرة «حياة كريمة»، وذلك بعد خمسة عشر قافلة منذ مطلع العام الماضي وحتي الآن، وقامت خلالهم بتوفير الأطباء والمتخصصين في مختلف التخصصات الطبية للكشف عن الأمراض المزمنة والسارية، وتحويل العديد من الحالات التي تحتاج إلى مزيداً من الفحص والتحاليل إلى المستشفيات الجامعية التابعة لها لاستكمال العلاج، بالإضافة إلى تنظيم ندوات تثقيفية على هامش القوافل تهدف إلى رفع الوعي الصحي لدى المواطنين.

12طبيبا بشريا في تخصصات مختلفة

ومن جانبه، قال الدكتور عصام فرحات نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب والمشرف على قطاع شئون البيئة، إن القافلة رافقها 12 طبيبا بشريا في 9 تخصصات، وطاقم من الصيادلة لصرف الأدوية للمرضى، مضيفاً أنه شارك في القافلة أيضاً أعضاء هيئة التدريس من كليات التمريض لإلقاء محاضرات وندوات عن: «التوعوية بفيروس كورونا المستجد ومتحوراته وأعراضه الجانبية والوقاية منه»، وندوة عن «الإدمان والتعاطي وكيفية العلاج منه»، كما عُقدت ورشة عمل من قبل أعضاء هيئة التدريس من كلية التربية النوعية عن تنفيذ مجموعة من الاكسسوارات باستخدام بقايا الاقمشة والخرز والكروشيه، واتيكيت اختيار الملابس.

ورافق القافلة وأشرف على أعمالها الدكتور اسامة المنشاوي وكيل كلية الطب ومنسق عام القوافل الطبية، والدكتورة أمل كمال وكيل كلية الصيدلة، والدكتورة يسرية السيد وكيل كلية التمريض، والدكتور أحمد سعيد عميد كلية التربية النوعية، وبمشاركة مجموعة اصدقاء البيئة من كلية الآداب وكلية التربية الرياضية وكلية التربية النوعية.