«محلية النواب» تتفقد عددا من المشروعات والمصانع بمحافظة المنيا

تفقد وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب؛ برئاسة المهندس أحمد السجيني رئيس اللجنة، ويرافقه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، عددًا من المشروعات الصناعية والإنتاجية بالمنطقة الصناعية بالمنيا، ومنها مصنع المتحدة لتجفيف وتجميد الحاصلات الزراعية، والذى تبلغ تكلفة رأس المال 100 مليون جنيه بقدرة إنتاجية 10 أطنان يومي، ويصدر المصنع منتجاته لعدد من الدول الأوروبية وأمريكا، وخاصة منتجات البصل والثوم المجفف.

الوفد يتفقد شركة «الفاستون»

وتفقد الوفد أيضًا شركة «الفاستون» لكربونات الكالسيوم، ويبلغ رأس مال الشركة 180 مليون جنيه، وبقدرة إنتاجية 8 أطنان شهريًا من خلال 3 خطوط إنتاج وتنتج الشركة كربونات الكالسيوم ودورة التلك، وتصدر منتجاتها إلى 16 دولة.

كما تفقد وفد لجنة مجلس النواب شركة جيزة لتنمية الصعيد «الملابس الجاهزة»، التي يبلغ رأس مالها 170 مليون جنيه، بطاقة إنتاجية 450 ألف قطعة شهريًا، ويصدر المنتج إلى 18 دولة أوروبية وأمريكا وكندا.

الوفد يتفقد المجمع الصناعي بالمنيا

وشهدت الجولة تفقد اللجنة المجمع الصناعي بالمنيا الذي يضم 68 وحدة، منها 9 وحدات بمساحة 800 متر، و49 بمساحة 400 متر، وهي متعددة الأنشطة، وتبلغ تكلفة الإنشاء 272 مليون جنيه، ويبلغ سعر المتر في الوحدة 3944 جنيهًا، على 10 سنوات، ويستطيع المتقدم للوحدة أن يحصل على قرض تمويل من 10 إلى 15 مليون جنيه لإقامة مشروع، فيما جرى تحديد سعر المتر في الوحدة إلايجار بمبلغ 20 جنيهًا ونصف جنيه، والمجمع كامل الترفيق.

الوفد يتفقد شركة «نيل»

كما تفقد وفد اللجنة شركة نيل مصر للاستثمارات الصناعية برأس مال 10 ملايين جنيه، وبطاقة إنتاجية 500 كيلو/ساعة من خلال خط إنتاج واحد، لإنتاج «بطاطس نصف مقلية».

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد أبوزيد نائب المحافظ، اللواء تامر سعيد سكرتير عام المحافظة، اللواء ياسر عبدالعزيز سكرتير عام مساعد المحافظة، وعدد من أعضاء مجلس النواب من مراكز المحافظة، والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

ويضم وفد لجنة الإدارة المحلية المهندس أحمد السجيني رئيس اللجنة، والنائبين محمد الحسيني ومحمد وفيق، وكيلي اللجنة، وعمرو درويش، أمين سر اللجنة وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنواب: محسن أبوسمنة، فايزة صالح، ريهام عبدالنبي السيد، أعضاء اللجنة، ومن أمانة اللجنة كل من أحمد حشيش، ومحمد بركات.

ويرافق الوفد البرلماني في الزيارة اللواء حمدي الجزار، مستشار وزير التنمية المحلية، والدكتور أيمن الجمل، مدير الاتصال السياسي والشؤون البرلمانية بوزارة التنمية المحلية، وعمرو طلبة ممثل وزارة الإسكان.

ورافق نواب محافظة المنيا المحافظ ووفد اللحنة، وهم: محمد نشأت العمدة، وسلوى أبوالوفا، توحيد تامر، مجدي ملك، عثمان العمدة، سعودي عبدالرحمن، واللواء إبراهيم المصري وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي، إيهاب رمزي، أمنية رجب، علي بدوي، عثمان المنتصر، أشرف الأحمدي، صابر عبدالحكيم ، محمد مصطفى وحسام أبوزيد، وكذلك هاني عبدالشهيد عضو مجلس الشيوخ.