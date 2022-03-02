سمير صبري يسجل حلقة جديدة من برنامجه الإذاعي داخل المستشفى غدا

كشف المخرج محمد تركي، عن تسجيل الفنان سمير صبري، حلقة جديدة من برنامجه «ذكرياتي»، غدًا الخميس، من داخل غرفته بالمستشفى، تمهيدًا لإذاعتها الثلاثاء المُقبل.

الفنان سمير صبري حريص على مواصلة عمله دون انقطاع

قال محمد تركي، لـ«الوطن»، إنّ الفنان سمير صبري، حريص على مواصلة عمله دون انقطاع حتى وهو على فراش المرض، لافتًا إلى أنّ هذه الحلقة ستكون الثانية له، من داخل المستشفى، إذ سبق وسجل الحلقة الماضية مع الفنانة ليلى علوي على هامش زيارتها له في المستشفى.

سمير صبري لم يتقاضَ أجرًا طوال فترة عمله في الإذاعة المصرية

وأضاف «تركي»، أنّ «الفنان سمير صبري لم يتقاضَ أجرًا طوال عملي معه في الإذاعة المصرية، على مدار الـ6 سنوات الماضية، إذ أنه يعمل بشكلٍ مجاني»، متابعًا «ده غير اللي صرفه من جيبه على إقامتنا أنا وهو عشان الإذاعه المصرية تغطي كل المناسبات والمهرجانات على مستوى الجمهورية حصريًا حبًا وعرفانا لماسبيرو».

سمير صبري: مفيش أحسن من الصحة وراحة البال

وكان الفنان سمير صبري، قد قال في الحلقة الماضية من برنامجه «ذكرياته» عبر إذاعة الأغاني: «أنا بقول لنفسي اتكل على الله وأصبر إن بعد العسر يسر، وفي حاجات كتير الواحد لما بيتعب بيفتكر أن أهم حاجة هي الصحة»، مضيفًا: «مفيش أحسن من الصحة يا ولاد، الصحة وراحة البال وقبول الوضع اللي الواحد عايشه، ادعو لي بالشفاء».

يذكر أنّ محمد تركي، هو مخرج برنامج «ذكرياتي» الذي يُقدمه الفنان سمير صبري، عبر إذاعة الأغاني، كما أنه مرافق له داخل المستشفى.