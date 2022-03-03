الصحة: تسجيل 1288 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و22 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء أمس الأربعاء، خروج 981 متعافيًا من فيروس كورونا المتواجدين بالمستشفيات، بعد تماثلهم للشفاء وتلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليصل بذلك إجمالي المتعافين من كورونا حتى أمس الأربعاء إلى 416471.

عدد الإصابات الجديدة لكورونا

وسجلت «الصحة» 1288 حالة إصابة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لكورونا ومتحوراته، حسبما أوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، ضمن الفحوصات اللازمة وإجراءات الترصد والتقصي المجراة من قبل «الصحة» وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، مضيفًا أن الوفيات سجلت 22 حالة جديدة.

إجمالي الإصابات

وأكد عبد الغفار، أن زوال الأعراض المرضية لفيروس كورونا لمدة 10 أيام من الإصابة يعتبر مؤشرًا لتعافي المصاب من العدوى، وفقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، مشيرًا إلى أن إجمالي العدد المسجل لإصابات كورونا في مصر حتى أمس الأربعاء هو 486381 من بينهم 416471 حالة تماثلت الشفاء، و 24132 حالة وفاة.

وتستمر وزارة الصحة والسكان في رفع استعداداتها داخل جميع محافظات مصر، ومتابعة الموقف بشكل دوري بشأن كل ما يتعلق بفيروس كورونا المستجد، مع اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة ضد أي أمراض أو فيروسات معدية، وكذلك خصصت الوزارة عدد من أشكال وسائل التواصل لتلقي أي استفسارات من قبل المواطنين بشأن «كوفيد 19»، من بينها الخط الساخن «105»، و«15335» ورقم الواتساب «01553105105»، بجانب تطبيق «صحة مصر» المتاح على الهواتف من النظامين «أندرويد وأيفون».

وكشفت وزارة الصحة والسكان عدد الحاصلين على الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا، والذي وصل عددهم مليون و100 ألف مواطن، بحسب التقرير الرسمي الأخير للوزارة، بينما الحاصلين على الجرعة الأولى بلغوا 40.083.124، والجرعة الكاملة 30.174.310.