«الصحة» تدرس إدراج فحوصات الإيدز والزهري للرجال قبل الزواج

قال مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان، إن الوزارة تدرس إدراج فحوصات للمقبلين على الزواج، متضمنة الأمراض المعدية لفئة الذكور، والتي تشمل «الإيدز، الزهري، وفيروس بي».

ملف لفحوصات زواج الأقارب

وتابع المصدر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه جرى تخصيص ملف للفحوصات الطبية خاص بزواج الأقارب، وربطه بمجمع الوثائق الحديث بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف أن الفحص الطبي للمقبلين على الزواج يساعد على نشر مفهوم الزواج الصحي الشامل، والحد من انتشار بعض أمراض الدم الوراثية، والأمراض المعدية، كالتهاب الكبد «فيروس بي» ونقص المناعة «الإيدز»، فضلاً عن تجنب المشاكل الاجتماعية والنفسية التي يعانيها الطفل.

الفحص الطبي قبل الزواج بـ3 أشهر

وعن آليات تطبيق هذه الخطوة، قال المصدر إنه يجرى الكشف عن المقبلين على الزواج بمدة لا تقل عن 3 أشهر، لافتا إلى أهمية هذه الفحوصات لضمان زواج صحي وسليم وتخفيف الأعباء المالية الناتجة عن إنجاب أي أطفال لديهم تشوهات، لتجنب قدر الإمكان أي أخطاء أو أضرار على الطرفين.

تحذير من تزوير نتائج التحاليل

وأشار المصدر إلى أن الفحص الطبي قبل الزواج يشمل الفحص لغير الأقارب للرجال والنساء، والفحص الطبي قبل الزواج للأقارب، محذرًا من التزوير في نتائج التحاليل: «محدش يلوم إلا نفسه اللي بنعمله لمصلحة الناس ومش عارفين ليه بيعملوا كدا؟!».

الرئيس السيسي يؤكد أهمية الفحص الطبي قبل الزواج

وكان رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، أكد أهمية الفحص الطبي قبل الزواج، مشددا على الأخذ بالأسباب في علم الدنيا، لافتا إلى تلاعب بعض المقبلين على الزواج في نتائج الكشف الطبي.

وقال السيسي: «الكشف الطبي يوضح بعض الحقائق، والتلاعب في نتائج الكشف الطبي ينتج عنه ولادة أطفال لديهم مشاكل صحية.. دا ظلم للطفل».