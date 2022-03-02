الصحة: 40 مليون مواطن حصلوا على الجرعة الأولى من لقاح كورونا

كشفت وزارة الصحة والسكان عن عدد المواطنين الحاصلين على الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا، موضحة في تقرير رسمي لها، أن عدد المواطنين الحاصلين على الجرعة التنشيطية وصل إلى مليون و100 ألف مواطن، أما الحاصلين على الجرعة الأولى من لقاح كورونا وصل عددهم إلى 40.083.124، وعدد الحاصلين على الجرعة الكاملة للقاح وصل عددهم إلى 30.174.310.

دور اللقاحات في تخفيف حدة الأعراض

وتابعت الوزارة، أن هناك توجيهات للتوسع في تطعيم المواطنين للوصول إلى مناعة القطيع، إذ تهدف الدولة لتحصين 70% من المواطنين بنهاية العام الجاري، مشيرة إلى أن اللقاحات لها دور كبير في تخفيف الضغط على المنظومة الصحية، من خلال تخفيف شدة الأعراض وجعلها بسيطة ومتوسطة، بدلا من كونها شديدة الخطورة.

وأوضحت الوزارة خلال التقرير أن الأعراض الجانبية للقاحات كورونا آمنة، وتتضمن ارتفاع درجة الحرارة، وإحمرار موضع التطعيم، بالإضافة إلى حكة بسيطة وسعال وصداع وتكسير في العضلات وتنميل بالكتف، موضحا أن الأعراض الجانبية تزول في غضون يومين لا أكثر، وتحتاج إلى راحة فقط.

موقع لقاح كورونا في مصر

وناشدت الوزارة المواطنين بضرورة الإسراع في التسجيل على موقع لقاح كورونا مصر، التابع لوزارة الصحة المصرية للحد من انتشار العدوى، والسيطرة على الفيروس، مشيرة إلى توافر كافة اللقاحات على مستوى مراكز تلقي لقاح كورونا، وكذلك أكشاك المترو ومحطات السكك الحديدة والمحلات والمولات التجارية.

وشددت وزارة الصحة والسكان على رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات على مستوى محافظات الجمهورية، لمتابعة الموقف الوبائي للفيروس لحظة بلحظة، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من الفيروس وغيره من الأمراض المعدية، وطالبت المواطنين بضرورة التواصل مع وزارة الصحة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، والخط الساخن لها 105.