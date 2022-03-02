عاجل.. الاتحاد الأوروبي و«ميتا» يحظران القنوات الروسية

أعلنت الخدمة الصحفية للمجموعة الإعلامية «روسيا سيغودنيا»، والتي يصدر عنها قناتي أر تي وسبوتنك الروسيتين، أن شركة ميتا أغلقت تطبيقات جميع موارد مجموعتنا الإعلامية بين عشية وضحاها، كما هو الحال مع إغلاق أخبار جوجل وخدمات جوجل ديسكفر.

وقالت الخدمة الصحفية في بيان صحفي، اليوم، إن هذا الإجراء يعد مظهرا من مظاهر الرقابة.

الاتحاد الأوروبي يحظر القنوات وينهي تصاريحها

في سياق متصل حظر الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، بث وتوزيع محتوى «سبوتنيك» و«آر تي» على أراضي دول الاتحاد، كما قرر الاتحاد إنهاء جميع التراخيص والعقود الخاصة بالمنظمات الأوروبية لتوزيع محتوى «آر تي» «روسيا اليوم» و«سبوتنيك» على أراضي دول الاتحاد.

لم تكن هذه هي المرة الأولى التي تم فرض عقوبات على القنوات الإعلامية الروسية، حيث سبق وأعلنت شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر»، أنها ستصنف وتحد من وصول التغريدات المرتبطة بمصادر إخبارية روسية تابعة لموسكو، بعد ساعات من إعلان الاتحاد الأوروبي حظر وكالة «سبوتنيك» وشبكة «آر تي»، لافتة إلى أنها اتخذت هذه الخطوة يوم الإثنين الماضي.

«تويتر» يضع علامات على التغريدات ويمنعها من خاصية «الأكثر بحثا»

وسوف تعتمد الخطوة التي قام بها «تويتر» على وضع علامات على التغريدات التي تشارك المعلومات من حسابات وسائل الإعلام الروسية التابعة للدولة، كما أنها لن توصي بمشاركة هذه التغريدات فضلاً عن حظرها من الظهور في خاصية «الأكثر بحثا».

وكشفت الشبكة أنه منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، تم نشر أكثر من 45 ألف تغريدة يوميا، تتضمن روابط لوسائل الإعلام الحكومية الروسية، مؤكدة على أنها سوف تطبق إجراءات مماثلة على محتوى وسائل الإعلام الحكومية من دول أخرى في الأسابيع المقبلة.

ولليوم السابع على التوالي تستمر العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا، ويستمر معها فرض مجموعة كبيرة من العقوبات، آخرها حظر 7 بنوك روسية من الخدمة المالية الدولية «سويفت».