الاتحاد الأوروبي يوافق على حظر 7 بنوك روسية من نظام «سويفت»

ذكرت شبكة بلومبرج الأمريكية، أن سفراء الاتحاد الأوروبي اتفقوا على استبعاد سبعة بنوك روسية من نظام سويفت للرسائل المالية، لكنهم تجنبوا أكبر مقرض في البلاد Sberbank PJSC، وبنكًا مملوكًا جزئيًا لشركة الغاز الروسية العملاقة غازبروم PJSC.

ويعد بنك VTB Bank، وبنك Bank Rossiya الروسيان، من بين البنوك التي تواجه حظرًا من نظام سويفت الذي يتيح معاملات بقيمة تريليونات الدولارات في جميع أنحاء العالم ، وفقًا لمسؤولين مطلعين على القرار.

الاتحاد الأوروبي كان مترددًا في إزالة البنوك الروسية من نظام سويفت

ومن المتوقع أن يجرى تبني الإجراءات، ردا على غزو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لأوكرانيا.

كان الاتحاد الأوروبي مترددًا في إزالة البنوك الروسية من نظام سويفت بسبب اعتماد الكتلة على النفط والغاز من روسيا، يُنظر إلى التوقف الصارم عن مشاركة روسيا في نظام سويفت على أنه «الخيار النووي الاقتصادي» لأنه سيجعل المدفوعات شبه مستحيلة، إلا من خلال طرق قديمة مثل الفاكس.

وقال أحد الدبلوماسيين إن القائمة قدمتها المفوضية بعد مشاورات مع الولايات المتحدة.