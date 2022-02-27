سويفت: مستعدون للتعاون مع السلطات الغربية في إجراءاتها ضد بنوك روسيا

أعلنت جمعية الاتصالات العالمية المالية «سويفت»، استعدادها للتعاون مع السلطات الغربية في إجراءاتها ضد البنوك الروسية وفق القانون، مضيفةً: «نتواصل مع السلطات الأوروبية لمعرفة تفاصيل الكيانات الروسية الخاضعة للعقوبات»، وفقًا لما ذكرته «العربية».

وذكرت صحيفة «البيان» الإماراتية، أن نظام «سويفت» نظام مالي عالمي يسمح بانتقال سلس وسريع للمال عبر الحدود.

وأضافت «سويفت»: «أخذنا علما بإعلان واشنطن وحلفائها إجراءات جديدة ضد بنوك روسية»، موضحة: «سنمتثل للإجراءات ضد البنوك الروسية».

وكان بيان أمريكي أوروبي كندي، أشار إلى أن الإجراءات ستشمل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أعلن تضامن باريس مع أثينا عقب مقتل 10 يونانيين في أوكرانيا.

«ماكرون»: الشعوب الأوروبية تعاني مع أوكرانيا من هذه الحرب

وقال ماكرون، إن الشعوب الأوروبية تعاني مع أوكرانيا من هذه الحرب التي تشنها روسيا.

وكان رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميجال، أشاد بالدول التي فرضت عقوبات على روسيا.

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، قال في وقت سابق «علينا التكاتف وتقديم المزيد من المساعدات إلى أوكرانيا».

وشدد بيان أمريكي أوروبي بريطاني كندي، في وقت سابق، على دعم الحكومة الأوكرانية، وأدان البيان الحرب التي يشنها بوتين.

وأوضح البيان، أن الحرب التي تشنها روسيا انتهاك للقانون الدول، مشيرا إلى إجراءات ستشمل الرئيس الروسي.

وكانت ألمانيا أشارت، في وقت سابق، إلى الاتفاق مع الشركاء على إجراءات جديدة ضد روسيا إذا لم توقف هجومها، موضحة أن هناك توافقا بين الحلفاء والشركاء على عقوبات مالية جديدة على روسيا.

وأضافت «المفوضية الأوروبية»، «سنمنع بعض البنوك الروسية من الوصول إلى نظام سويفت»، مشيرة إلى إن «سنجمد أرصدة المركزي الروسي».

«المفوضية الأوروبية»: بوتين دمر قدرات روسيا

وأوضحت «المفوضية الأوروبية»، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دمر قدرات روسيا، معلنة تشديد العقوبات على موسكو لشل قدراتها العسكرية

وتوعدت المفوضية الأوروبية، روسيا بدفع ثمن باهظ جراء العملية العسكرية في أوكرانيا، وقالت: «العالم يشهد على صلابة الشعب والجيش الأوكراني».

من جانبها، قالت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تراس، إن بلادها تعمل مع الحلفاء على استهداف قدرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على تمويل الحرب، مضيفة: «متحدون في دعم أوكرانيا ضد العمليات الروسية الحربية».