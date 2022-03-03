تفاصيل أكبر حديقة خضراء في شرم الشيخ.. مساحتها 110 آلاف متر مربع

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن تكليف الرئيس السيسي بضرورة الانتهاء من أعمال تطوير مدينة شرم الشيخ قبل قمة المناخ، بات قاب قوسين أو أدنى، مشيرا إلي أن العمل يتم بوتيرة سريعة والكل يعمل بنظام الورديات للانتهاء من كافة الأعمال.

وأضاف المحافظ أن المدينة تشهد عدة مشروعات عملاقة، تعد إضافة قوية للمدينة، من أبرزها تطوير منطقة الرويسات ضمن «حياة كريمة»، وتطوير شبكة الطرق الداخلية، بالإضافة إلي الطريق الدائري، وإنشاء مجلس مدينة ذكي.

مساحتها 110 الف متر

وأكد اللواء خالد فودة، على أن من أبرز المشروعات العامة التي تنفذ بمدينة شرم الشيخ، هو إنشاء أكبر حديقة خضراء على مستوى المحافظة، ذات مواصفات عالمية وتستوعب ما يقرب من 20 ألف سائح.

وقال المحافظ إن الحديقة الخضراء جرى اختيارها بجوار مبنى مجلس مدينة شرم الشيخ في منطقة حي النور، وبالتحديد بجوار الطريق الأوسط، وتبلغ مساحتها 110 آلاف متر مربع، ذات مواصفات عالمية، وتضم عددا من البحيرات الصناعية التي تجذب السياح والمواطنين، ومولا تجاريا يضم أشهر الماركات العالمية وعددا من البنوك والنافورات الحديثة، فضلا عن أعمال التشجير واللاند سكيب، وأعمال التجميل والإضاءة الليلية.

وأوضح المحافظ أن الحديقة الخضراء ضمن مشروع تحويل شرم الشيخ إلى مدينة خضراء، ومن المقرر افتتاحها قبل قمة المناخ.

مشروع التحول الرقمي

وأشار محافظ جنوب سيناء، إلى أن الدولة اقتربت من الانتهاء من مشروع التحول الرقمي الذي يساعد في تقديم الخدمات للمواطنين والسياح بصورة دقيقة وسريعة، ودون تدخل العنصر البشري.

وأضاف المحافظ أنه يجري إنشاء أول مجلس مدينة ذكي في مصر، وهو مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد، الذي يعد نموذجا فريدا لمبنى حكومي ذكي مصمم بأحدث التقنيات، وقال إن المبنى يشمل مبنى مجلس المدينة ومبنى ديوان عام المحافظة، وقاعة مؤتمرات كبرى، إضافة للمكاتب الإدارية والفنية.

أشار المحافظ إلى أنه يجري أيضا تنفيذ مشروع التطوير البصري لمدينة شرم الشيخ، وتطوير خليج نعمة وطريق نبق وتطوير ميدان وأيقونة السلام، طبقا لمعايير السعادة.