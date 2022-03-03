في ذكرى ميلاد نجمة المسرح.. تعرف على أشهر إفيهات سناء يونس

من المواهب التمثيلية النادرة، التي استطاعت بتلقائيتها وخفة دمها أن تعمل مع كبار نجوم الفن، وأهم المخرجين في السينما المصرية، كما انتزعت محبة الجمهور وعشقهم لها، فاستطاعت خلال مشوارها الفني الحافل بالنجاح أن تصبح أيقونة للكوميديا، ومصدرًا للبهجة، هي الفنانة سناء يونس التي تحل ذكرى ميلادها اليوم، 3 مارس.

استطاعت الفنانة الراحلة سناء يونس، أن تخلد ذكراها عن طريق أعمالها المتميزة، وعلى الرغم من أن الأجيال الجديدة لم تعاصرها إلا أنهم يعرفونها جيدًا، ويحفظون الإفيهات التي قالتها واشتهرت بها على المسرح، كما يستخدمها رواد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة «كوميكس»، فيما بينهم.

مسرحية «سك على بناتك» لـ سناء يونس

وكان من أبرز الأدوار التي قدمتها الفنانة سناء يونس، شخصية «فوزية»، الابنة الكبرى للدكتور «رأفت»، من خلال أحداث مسرحية «سك على بناتك»، إذ أطلقت خلالها عددًا كبيرًا من الإفيهات والمواقف الضاحكة التي أضحكت الملايين من الجمهور حينها، وظلت عالقة في أذهان الكثير حتى الآن.

«قال إيه بيعديني»

يُعد مشهد زفاف «فوزية» على «حنفي»، من أبرز المشاهد الكوميدية التي قدمتها الفنانة الراحلة سناء يونس، خلال أحداث مسرحية «سك على بناتك»، إذ كان يحتوي هذا المشهد على عدد كبير من اللقطات المضحكة، والتي كان منها: «كلمة مني كلمة منه.. رميت الدبلة في وشه وقولت له مش عايزة أشوف وشك تاني»، «مسك إيدي.. قال إيه بيعديني!»، ليرد عليها فؤاد المهندس بعبارته الشهيرة «كنتي خليه يمسكها يا فوزية.. ده حتى إيدك أنشف من إيده».

«كان يوم أغبر لما اتجوزتك يا حنفي»

من أشهر المشاهد التي قدمتها الفنانة الراحلة سناء يونس، خلال مسرحية «سك على بناتك»، الذي تعلق باكتشاف والدها الدكتور «رأفت»، علاقة شقيقتها «نادية»، بأحد الأشخاص ولقاءها به في جنينة الأسماك، إذ قالت عددا من الإفيهات المضحكة خلال هذا المشهد، منها: «كان يوم أغبر لما اتجوزتك يا حنفي.. كان يوم منيل بستين نيلة»، و«وليكن في معلومك احذر هذه المنطقة».

«مالي ومال الجواز كنت قاعدة هنومة متستتة»

أطلقت الفنانة الراحلة سناء يونس، إفيه «مالي ومال الجواز كنت قاعدة هنومة متستتة على الآخر وقاعدة قدام التليفزيون وبسمع كوكو واوا »، عندما عادت إلى بيت والدها مرة أخرى، وتريد الطلاق من زوجها، واستطاع هذا المشهد أن يضحك عددا كبيرا من الجمهور، وعندما انتهت من هذا المشهد انهال عليها التصفيق.