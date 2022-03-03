التجارة: مساندة 556 شركة مصدرة بـ2.5 مليار جنيه ضمن «السداد الفوري»

أعلنت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أنّ صندوق تنمية الصادرات أصدر 559 شهادة لـ556 شركة مصدرة بإجمالي مساندة بلغت 2.5 مليار جنيه، في إطار تنفيذ الدفعة الثانية من المرحلة الرابعة لمبادرة السداد الفوري للمصدرين.

مستخقات المصدرين

وقالت الوزيرة، إنّ اتاحة المستحقات المالية يأتي تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بمساندة القطاع التصديري، وسرعة رد الأعباء التصديرية المستحقة للشركات المصدرة، لافتةً إلى أنّ رد مستحقات المصدرين لدى الصندوق ساهم بشكل كبير في تخطي الصادرات المصرية حاجز الـ32 مليار دولار مع نهاية عام 2021.

صرف 23 مليار جنيه بـ«السداد الفوري»

وأضافت جامع أنّ المرحلة الأولى من مبادرة السداد الفوري، تضمنت صرف 13.2 مليار جنيه، والمرحلة التانية 4.6 مليار جنيه، والمرحلة الثالثة 1.8 مليار جنيه، والمرحلة الرابعة 3.4 مليار جنيه، ليصل إجمالي المساندة التصديرية المنصرفة منذ انطلاق مبادرة السداد الفوري وحتى الآن إلى 23 مليار جنيه، موضحة أنّ الدفعة الثالثة من المرحلة الرابعة سيتم صرفها نهاية شهر أبريل المقبل.

يذكر أنّ مبادرة السداد الفوري أطلقتها وزارتا التجارة والصناعة والمالية خلال شهر نوفمبر 2020، بالتنسيق مع البنك المركزي و4 بنوك، وتتيح سداد نسبة 85% من إجمالي قيمة المستحقات فورا، بدلا من سدادها على أقساط قد تستغرق عدة سنوات، الأمر الذي يسهم في توفير السيولة النقدية لتمكين الشركات المصدرة من الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها والحفاظ على العمالة.