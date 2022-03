المخابرات البريطانية: التقدم الروسي في كييف بطيء

نقلت صحيفة «الجارديان» عن تقرير للمخابرات البريطانية أن التقدم الروسي في كييف لم يحرز سوى تقدم ضئيل وبطيء.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية إن التقدم الروسي في كييف تأخر بسبب المقاومة الأوكرانية القوية، وبعض المشكلات الميكانيكية الخاصة بالآليات الروسية، فيما لا تزال القوات الروسية على بعد أكثر من 30 كم من وسط المدينة.

