دوي صفارات إنذار في العاصمة الأوكرانية «كييف» واستمرار تدفق اللاجئين

دوت صفارات الإنذار، مُجددا في العاصمة الأوكرانية «كييف»، فيما حذرت السلطات بالمناطق الحدودية البولندية من صعوبة الأوضاع وسط تدفق اللاجئين، وقال مسؤولون بولنديون، إن الأوضاع لم يسبق لها مثيل، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز»، الإخبارية.

مصادر في «الدوما» تنفي استعداد موسكو لفرض حالة طوارئ

وتضاربت الأنباء حول استعداد موسكو لفرض حالة الطوارئ في مناطق روسية، وقال رئيس الوفد الأوكراني المفاوض «ديفيد أراخاميا»، إنّ هناك تأكيدات بشأن استعداد موسكو لفرض حالة الطوارئ في مناطق روسية، بينما نفت مصادر في «الدوما»، الروسي، استعداد موسكو لفرض حالة طوارئ، وقالت إن ذلك جاء في إطار حرب كييف الإعلامية الزائفة.

من جانبه، قال مصدر لـ«سكاي نيوز»، إنّ إدارة الرئيس الأمريكي «جو بايدن»، تدرس آلية محاسبة أي دولة لا تحترم العقوبات المفروضة على موسكو، وأوضح مصدر في الرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض»، أنّ الإدارة الأمريكية تفكر بتقديم مساعدات عسكرية هجومية لأوكرانيا.

«بلينكن»: حصيلة الضحايا المدنيين في أوكرانيا مروعة

وكانت وزارة «الخارجية الأمريكية»، دعت موسكو لسحب قواتها من أوكرانيا، كما دعت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لوقف إراقة الدماء فورا، وأوضح وزير الخارجية الأمريكي، «أنتوني بلينكن»، أن حصيلة الضحايا المدنيين في أوكرانيا مروعة.

موسكو تنفي طرد السفير الأمريكي لدى روسيا

وفي وقت سابق، اتهمت الولايات المتحدة، روسيا بمنع الروس من التعرف على تطورات العملية العسكرية في أوكرانيا، وقالت السلطات الأمريكية ،إن موسكو، حجبت «فيسبوك» و«تويتر» و«إنستجرام»، التي يعتمد عليها الروس في معلوماتهم.

من جانبها، قالت وزارة الخارجية الروسية، إنّ الولايات المتحدة لم تترك لموسكو غير خيار طرد دبلوماسيين أمريكيين، نافية صحة الأنباء التي تحدثت عن طرد السفير الأمريكي لدى روسيا «جون سوليفان».