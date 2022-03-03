سماع دوي سلسلة انفجارات في العاصمة الأوكرانية «كييف»

قالت شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية، فجر اليوم الخميس، إن سلسلة انفجارات، دوت في العاصمة الأوكرانية «كييف»، مشيرة إلى سماع دوي صافرات الإنذار.

انفجار قرب محطة قطار كييف

وكانت وزارة الداخلية الأوكرانية، قالت في وقت سابق، إن انفجارا وقع قرب محطة قطار «كييف» ناتج عن حطام صاروخ كروز روسي تم إسقاطه.

وكان عمدة مدينة «خيرسون» الأوكرانية، إيجور كوليخاييف قال في وقت سابق، إن القوات الروسية شقت طريقها إلى مبنى مجلس المدينة.

مقتل 498 عسكريا روسيا

وأعلنت السلطات الروسية، أمس الأربعاء، عن خسائرها العسكرية البشرية خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، وقالت إن 498 من عسكرييها قتلوا وأصيب 1597 آخرين.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، إن قواتها مستعدة لضمان أمن الممرات الإنسانية إذا وافقت أوكرانيا على إنشائها.

بدورها، قالت وزراة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، إن واشنطن لن تتخذ أي خطوات مماثلة لروسيا بوضع القوات النووية قيد التأهب.