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أوكرانيا تستقبل طائرات «بيراقدار تي بي 2».. وقصف جوي عنيف على خاركيف

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رؤى ممدوح
01:04 م | الأربعاء 02 مارس 2022
حرب روسيا وأوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية، اليوم الأربعاء، وصول دفعة جديدة من طائرات «بيراقدار تي بي 2» إلى أوكرانيا، وهي جاهزة للقتال ضد عناصر الجيش الروسي الذي بدأ حملة عسكرية في البلاد قبل نحو أسبوع، وتحديدا فجر الخميس الماضي.

قصف خاركيف

وتدوي صافرات الإنذار في عدد من المدن الأوكرانية، بينما تشهد مدينتي خاركيف ولفيف قصفا جويا عنيفا، بحسب موقع «سكاي نيوز عربية»، نقلا عن عمدة المدينة المنكوبة.

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بقلم رؤى ممدوح